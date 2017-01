Peter Zielinski, seit 1999 Geschäftsführer des Eurogate Container Terminals Hamburg, geht in den Ruhestand. Die Leitung des Hamburger Terminals übernimmt für ihn sein Bremerhavener Kollege Wolfgang Schiemann, der nach zwölf Jahren an die Elbe zurückkehrt. Wolfgang Schiemann übergibt am 1. Januar 2017 seinerseits die Geschäftsführung des Eurogate Container Terminals Bremerhaven an die bisherige Betriebsleiterin Manuela Drews. » weiterlesen

