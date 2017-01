Am 4. März 2017 findet die 23. Verleihung der FLTA Awards statt, der Auszeichnung der britischen Fork Lift Truck Association. Mitsubishi Gabelstapler ist mit gleich zwei Modellen im Rennen: Dem Edia EX Elektrostapler in der Kategorie Innovation, und dem Sensia Schubmaststapler in der Kategorie Ergonomie. » weiterlesen

Flurförderzeuge