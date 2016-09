Einmal um die Welt

Das Team des Solar Impulse 2 (Si2) Projekts wählte Chapman Freeborn und Volga-Dnepr für die Bereitstellung der umfassenden logistischen Unterstützung aus. Es wurden sowohl gecharterte Cargo- als auch Passagierflugzeuge für den Transport von Ersatzteilen, dem mobilen Hangar sowie für die Reise des technischen Teams genutzt. Alle Elemente haben zum Erreichen der rekordverdächtigen Weltumrundung beigetragen, die im März 2015 begann und Ende letzten Monats zu einem erfolgreichen Abschluss kam. Das Solarflugzeug landete am 26.Juli 2016 wieder erfolgreich in Abu Dhabi nach 17 Strecken-Etappen, 23 Flugtagen und 43.041 zurückgelegten Kilometern.



Neben der Bereitstellung von Flugzeugen, wie einer IL-76TD-90VD von Volga-Dnepr Airlines und einer ATR-72, unterstützte die Chapman Freeborn Tochter Wings24 das Solar Impulse Team bei der Abwicklung des operativen Geschäftes. Dies umfasste das Einholen der Fluggenehmigungen, die Zoll- und Bodenabfertigungen sowie die Einreise der Crew-Mitglieder in die unterschiedlichen Länder.



Die zur Verfügung gestellten Begleitflugzeuge haben über 25 Tonnen technische Ausrüstung transportiert und die Besatzungsmitglieder und Mitarbeiter über die gesamte Mission zu den Zwischenstationen geflogen. Dies erforderte eine außerordentliche Flexibilität von Volga-Dnepr Airlines, die ein Flugzeug des Typs IL-76TD-90VD im Stand-by Modus in Bereitschaft gehalten hat, um dieses auch kurzfristig zur Unterstützung der Solar Impulse mobilisieren zu können.



Pierre van der Stichele, Cargo Business Development Director von Chapman Freeborn, sagt: „Chapman Freeborn fühlt sich sehr geehrt, das Si2 Projekt während seiner Reise um die Welt unterstützten zu haben. Die Herausforderung aller Innovatoren ist es völliges Neuland zu betreten. Entsprechend sind wir sehr stolz, in diese Premiere der Luftfahrtindustrie involviert zu sein. Für dieses Projekt konnten wir unsere globale Charterexpertise rund um die sich verändernden Flugpläne von Si2 in Asien, Nordamerika, Europa und Nordafrika optimal einzusetzen. Wir möchten uns zudem bei Volga-Dnepr für die professionelle Unterstützung bedanken, die stets einen sicheren und pünktlichen Transport der Fracht gewährleistet haben.“



Georgy Sokolov, Regional Sales Manager von Volga-Dnepr Airlines, ergänzt:



“Die Volga-Dnepr Gruppe engagiert sich stark für die Verbesserung der Umwelteffizienz der eigenen Flotte und für Innovationen in der Luftfahrtindustrie.Entsprechend war es eine besondere Freude für uns, die historischen Leistungen des Solar Impulse 2 Teams langfristig zu unterstützen. Dieses Projekt erfordert einen sehr hohen Level an Flexibilität – weit über den einer üblichen Charteroperation hinaus – um auch eine sehr kurzfristige Bereitstellung unserer Flugzeuge sicherzustellen. Die Nutzung der modernisierten IL-76TD-90VD zur Unterstützung des Si2 Projektes war aufgrund verbesserter Betriebseffizienz und niedriger Emissionswerte angemessen. Als eine Industrie müssen wir gemeinsam neue Technologien evaluieren, die das Fliegen umweltfreundlicher und effizienter gestalten. Im Moment gibt es kein besseres Projekt, dass aufzeigen kann wie die Zukunft des Fliegens aussehen kann, als Solar Impulse 2.“