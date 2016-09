Realogis ist im Norden angekommen

Damit ist das 2005 in München gegründete Immobilienberatungsunternehmen, welches sich seit dem Start ausschließlich auf die Asset-Klasse Industrie- und Logistikimmobilien spezialisiert hat, nach seiner sehr starken Präsenz im Süden auch im norddeutschen Raum angekommen. Diese sehr positive Unternehmensentwicklung hat ihren Ursprung in der erfolgreich verlaufenen Gründung der Hamburger Niederlassung im Jahr 2012, deren kontinuierliche Entwicklung strategisch und fokussiert in den vergangenen Jahren fortgesetzt wurde.



Das bereits zu seiner Eröffnung mit acht Mitarbeitern besetzte Team um Geschäftsführer Adrian Zellner wurde in den letzten Jahren um weitere vier Personen erweitert, welche alle ausschließlich für den operativen Bereich eingestellt wurden. Heute liegt neben dem lokalen Hamburger Mietmarkt ein besonderes Augenmerk speziell auf den Märkten Bremen, Hannover bis Kassel. Sie werden von einem überregionalen Team ebenfalls von Hamburg aus betreut. Allein im ersten Halbjahr erzielte das gesamte Hamburger Team mit 26 Mietvertragsabschlüssen eine Vermietungsleistung von ca. 175.000 Quadratmetern. Laut Adrian Zellner soll sich diese Zahl bis zum Ende des Jahres mindestens verdoppeln: „Zwei bis drei weitere Großabschlüsse stehen bereits kurz vor ihrer Unterzeichnung. Zudem zieht erfahrungsgemäß der Vermietungsmarkt zum Jahresende nochmals deutlich an. Mein komplettes Hamburger Team kann auf ein tolles erstes Halbjahr zurückblicken und wir freuen uns, in den nächsten Monaten bis Jahresende unsere Vermietungsleistungen weiter zu steigern.“