BVL begrüßt Dobrindt

Mit ihm, der zum Abschluss des Kongresses am 21. Oktober erwartet wird, erleben die Teilnehmer nun an den drei Kongresstagen drei Verkehrsminister: In der Eröffnungssequenz am Mittwoch, 19. Oktober, begrüßt die BVL den dänischen Minister Hans Christian Schmidt und am Donnerstag S.E. Kamal bin Ahmed Mohammed, den Minister für Verkehr und Telekommunikation in Bahrain. Alexander Dobrindt verantwortet für den Wirtschaftsbereich Logistik höchst wichtige Themen, darunter die analoge und digitale Infrastruktur in Deutschland.



Zur Digitalisierung sagt Minister Dobrindt:

„Jetzt geht es darum, dass unser Land der Dinge seine Stärken strategisch ausspielt. Dafür brauchen wir mehr digitales Selbstbewusstsein. Nur wer sich dem Wettbewerb selbstbewusst stellt, kann ihn für sich entscheiden. Resignierte Analysen vom deutschen Dornröschenschlaf und der digitalen Übermacht aus Übersee helfen nicht weiter. Die selbstbewusste Analyse heißt: Deutschland befindet sich in einer echten Spitzenposition und kann als Land der Dinge das nächste digitale Innovationskapitel maßgeblich prägen.“



Den Bundesverkehrswegeplan 2030 fasst der Minister so zusammen:

„Der neue Bundesverkehrswegeplan ist das stärkste Programm für die Infrastruktur, das es je gab. Er umfasst ein Volumen in Höhe von 269,6 Milliarden Euro. Damit modernisieren wir unsere Infrastruktur und beschleunigen die Mobilität in Deutschland. Mit den Rekordmitteln aus meinem Investitionshochlauf hat der BVWP 2030 eine klare Finanzierungsperspektive.“



Der 33. Deutsche Logistik-Kongress findet vom 19. bis 21. Oktober in Berlin statt. Das Motto: Den Wandel gestalten. Erwartet werden mehr als 3.000 Teilnehmer aus aller Welt. Das aktualisierte Programm wird am 29. August veröffentlicht. Informationen im Internet unter www.bvl.de/dlk.