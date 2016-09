Neuer Vertriebsleiter bei Toyota

In seiner neuen Rolle als Vertriebsleiter und Mitglied der Geschäftsleitung verantwortet Mortimer von Tschirschky die Ausrichtung und den Erfolg des dualen Vertriebs mit sechs Toyota Stapler Centern, acht weiteren Standorten sowie 16 Händlern. Ziel ist es, insbesondere Toyotas Position im deutschen Markt nachhaltig zu entwickeln und dabei die Kundenbedürfnisse in den Fokus zu rücken.



Von Tschirschky blickt zurück auf eine langjährige Laufbahn bei der Continental AG. Dort war er zuletzt im Reifenhandel- und Autoservicegeschäftsbereich als Managing Director in der Region Nordwesteuropa tätig. Der routinierte Manager unterstützt Toyota Material Handling mit internationaler Expertise aus den Bereichen Vertrieb, Marketing, Prozessverbesserung, Lean Management und Produktplanung. Zu seinen fachlichen Schwerpunkten zählen strategische Planung, Marktentwicklung, Expansion und Channel Management.



Von Tschirschky folgt auf Ralf Fehrmann, der sich auf die strategische Entwicklung des Händlernetzes, eine wichtige Säule es dualen Vertriebs, konzentrieren wird.