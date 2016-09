Havi vereint globale Services

Mit der Konsolidierung der verschiedenen Unternehmensbereiche werden die Services transparenter und eng an die Kundenbedürfnisse angepasst. „Unsere Kunden sollen auf einen Blick erkennen, welchen Mehrwert Havi ihnen bietet“, sagte CEO Russ Smyth. „Tag für Tag geben wir unser Bestes und unterstützen unsere Kunden beim Management ihrer Lieferketten. Und das mit einer Leidenschaft und in einer Vielfalt, die es in unserer Branche kein zweites Mal gibt.“



Seit mehr als 40 Jahren hat die Havi Group verschiedene Dienstleistungen entlang der gesamten Lieferkette unter mehreren Firmennamen zur Verfügung gestellt. Dazu zählten zum Beispiel Havi Global Solutions, Havi Logistics, Havi Freight Management und Havi Supply Chain Solutions. Jetzt werden alle diese Firmen unter der Marke Havi und mit einem gemeinsamen Logo im Markt agieren. Eine Ausnahme ist die Tochtergesellschaft The Marketing Store, einem Unternehmen das vor allem in den USA Kundenbindungs- und Marketing-Dienstleistungen anbietet. Havi bietet Dienstleistungen in den Bereichen Supply Chain Management, Packaging, Logistics sowie Recycling and Waste. Das Unternehmen unterstützt Unternehmen mit innovativen Services für komplexe Lieferketten – vom der Verarbeitung der Rohstoffe, über die Belieferung an Verbraucher bis zum Recycling der Materialien. Havi optimiert und managed diese Themen für Unternehmen aus allen Branchen. Mit der neuen, gemeinsamen Marke Havi lassen sich diese nahtlos ineinander greifenden Services einfacher und klarer an die Kunden adressieren. Die Bandbreite der Services über die gesamte Liefer- und Wertschöpfungskette hinweg ist einzigartig im Markt.



Havi verwaltet einige der komplexesten Lieferketten auf der ganzen Welt und greift dabei auf sein breitgefächertes Know-how aus allen Branchen zurück, unter anderem aus der Systemgastronomie. Das aus Chicago stammende Unternehmen im Privatbesitz ist seit seiner Gründung vor mehr als 40 Jahren deutlich in den USA, Europa und Asien-Pazifik gewachsen. Aktuell beschäftigt Havi mehr als 9.000 Mitarbeiter in verschiedensten Dienstleistungsbereichen für eine wachsende Zahl von Kunden. Havi verwaltet einige der effizientesten und effektivsten Lieferketten-Netzwerke rund um den Globus für weltweit führende Marken.



„Unser Erfolg besteht darin, dass wir unsere Arbeit hervorragend, konsequent und sorgfältig verrichten“, sagte Smyth. „Wir wissen, dass es für Havi extrem wichtig ist, sich als Unternehmen und mit unseren Kunden weiter zu entwickeln, um auch in Zukunft zu wachsen und erfolgreich zu sein. Unabhängig davon, ob es um komplett neue Dienstleistungen, die Entwicklung bestehender Services oder um unsere Mitarbeiter geht – wir bauen unsere führende Position in der Branche konsequent weiter aus. Vor allem helfen wir unseren Kunden dabei, ihre Marke erfolgreicher zu machen.“