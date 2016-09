Im Alltag führen sie in ihren Transportunternehmen Regie über mehrere tausend moderne Lkw, in ihrer Freizeit fahren sie klassische Lastkraftwagen und Busse. Mit solchen Schmuckstücken aus vergangenen Tagen starten Spediteure und Transportunternehmen alle zwei Jahre zur „Deutschlandfahrt für historische Nutzfahrzeuge“. Die als Mille Miglia der Lkw-Oldtimerbranche geltende Tour beginnt am ersten September 2016 in Stuttgart und endet am neunten September 2016 in Hamburg. Die mehr als 60 Fahrzeuge der Baujahre 1943-1986 bewegen sich in sieben Etappen rund 1.200 Kilometer auf alten Verkehrsachsen gen Norden. Michelin unterstützt das historische Spektakel gemeinsam mit dem Reifen-Service-Spezialisten Euromaster und ist am zweiten September 2016 im Technik Museum Speyer vor Ort.



Auf der Homepage www.historische-deutschlandfahrt.de finden Interessierte weitere Informationen. Die faszinierenden Lkw-Klassiker sind für jedermann auf dem Gelände des Technikmuseums zu sehen. Ein Teil der Fahrzeuge wird außerdem während der IAA Nutzfahrzeuge Messe (vom 22. bis 29. September 2016 in Hannover) in Halle 22 ausgestellt.



Die 15. Deutschlandfahrt für historische Nutzfahrzeuge 2016 im Überblick:



1. September 2016

Eintreffen der Teilnehmer bis 14 Uhr

beim Mercedes-Benz Museum in Stuttgart



1. Etappe, 2. September 2016 Stuttgart – Speyer,

Eintreffen der Fahrzeuge ca. 14-15 Uhr am Technik Museum Speyer

Patenschaft: Michelin und Euromaster

Streckenlänge: circa 130 km



2. Etappe, 3. und 4. September 2016 Speyer – Trier, In den Moselauen

Streckenlänge: circa 230 km



3. Etappe, 5. September 2016 Trier – Frechen, Volvo Group Truck Center, Nord-West GmbH, Europa-Allee 77

Streckenlänge: circa 200 km



4. Etappe, 6. September 2016 Frechen – Münster, Parkplatz Schlossplatz

Streckenlänge: circa 190 km



5. Etappe, 7. September 2016 Münster – Werlte, Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH

Streckenlänge: circa 140 km



6. Etappe, 8. September 2016 Werlte – Visselhövede, Wilhelm Hoyer KG, Rudolf-Diesel-Straße 1

Streckenlänge: circa 190 km



7. Etappe, 9. September 2016 Visselhövede – Hamburg, Buchheisterstraße 16

Streckenlänge: circa 120 km