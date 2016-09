Lidl setzt auf Nachhaltigkeit

Beim Bau des Logistikstandorts in Großbeeren gehen Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit Hand in Hand. Durch die Ersparnis von rund 1.000 Tonnen CO 2 pro Jahr werden Belastungen für die Umwelt und die Energiekosten des Unternehmens deutlich reduziert. Darüber hinaus kündigt Lidl an, bis Ende des Geschäftsjahres 20 Elektrotankstellen auf Filialparkplätzen als Erweiterung des Serviceangebotes für die Kunden zur Verfügung zu stellen.



Nachhaltigkeitsbestrebungen gehen über gesetzliche Vorgaben hinaus

„Unsere neuen Logistikzentren sind in vielen Bereichen deutlich effizienter als die gesetzlichen Anforderungen an das Energiemanagement dies erfordern. Der Anforderungswert der Energieeinsparverordnung wird im Logistikzentrum Großbeeren um 75 Prozent unterschritten. Das zeigt den Eigenantrieb, mit dem Lidl Innovationen zur Steigerung von Qualität, Effizienz und Nachhaltigkeit zum Einsatz bringt“ sagt Wolf Tiedemann, in der Geschäftsleitung von Lidl Deutschland zuständig für die Zentral-bereiche. „Der tägliche Einsatz für Optimierungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette drückt unser Selbstverständnis von Verantwortung aus“, ergänzt Tiedemann.



Zu den Nachhaltigkeits-Highlights bei neuen Lidl-Logistikzentren, von denen bis Ende 2017 noch drei weitere in Hildesheim, Radeburg und Cloppenburg eröffnet werden, gehören neben einer Photovoltaik-Anlage, der Einsatz natürlicher Kältemittel und eine Elektrotankstelle für Mitarbeiter und Besucher. Gerade mit dem Einsatz der Kältemittel, den Lidl bis 2019 bei allen 39 Logistikstandorten in Deutschland plant, senkt das Unternehmen den CO 2 -Ausstoß pro Anlage um circa 200 Tonnen pro Jahr.



Nachhaltige Modernisierung der Filialen wird weiter vorangetrieben

Lidl setzt auch bei seinen Filialen konsequent auf Nachhaltigkeit durch Effizienz. Bis Ende des Jahres sollen rund 20 Prozent aller knapp 3.200 Verkaufsstellen auf LED-Beleuchtung umgestellt sein. Knapp 650 Gebäude erhalten bis dahin neue Kühlmöbel, die den so genannten Global-Warming-Potential-Wert um 75 Prozent gegenüber ihren Vorgängern senken werden. „Wir haben das ECO2LOGISCHE Filialkonzept von Lidl 2015 mit dem Energy-Efficiency-Award ausgezeichnet, weil es innovative Konzepte mit energieeffizienten Technologien kombiniert. Dieser Filialstandard hat besonderen Vorbildcharakter für andere Einzelhandelsunternehmen. Umso mehr freuen wir uns, dass Lidl das Filialkonzept weiterentwickelt und es nun auch auf Logistikzentren ausweitet“, erkennt Andreas Kuhlmann, Vorsitzen-der der Geschäftsführung der Deutschen Energie-Agentur an.



20 E-Tankstellen als erweitertes Service-Angebot für Lidl-Kunden

Eine sichtbare Innovation sind E-Ladepunkte für Kunden. Nach einem erfolgreichen Test an einer Berliner Filiale, wird Lidl bis Ende des Jahres 20 sogenannte Schnellladesäulen auf Filialparkplätzen bauen. „Wir wollen damit das Serviceangebot erweitern. Wir gehen davon aus, dass unsere Kunden aufgrund der Förderung der E-Mobilität durch die Bundesregierung in Zukunft vermehrt mit Elektroautos zum Einkaufen kommen“, erklärt Tiedemann. Mit den Schnellladesäulen, die eine Ausgangsleistung von 50 Kilowatt haben, kann während des Einkaufes die Batterie annähernd vollgeladen werden. Für Besitzer von Pedelecs und Elektrofahrrädern gibt es ebenso gute Nachrichten: Wo Ladesäulen für Autos entstehen, werden auch Akkuladestationen für Zweiräder aufgestellt. Darüber hinaus baut Lidl bis zum Ende dieses Geschäftsjahres 100 Photovoltaikanlagen auf Filialdächer.