Finale des StaplerCups

Packende Wettbewerbe, ein Rahmenprogramm mit prominenten Besuchern, musikalische Top-Acts und viel Infotainment bilden das Gerüst für drei abwechslungsreiche Tage: Rund 160 Staplerfahrer treffen sich im Wettstreit um vier Titel. Die besten Männer und Frauen aus Deutschlands Lagern und Logistikbetrieben, die sich in bundesweit 25 Regionalmeisterschaften qualifizieren mussten, messen sich bei der ausschließlich den Frauen vorbehaltenen Deutschen Meisterschaft der Staplerfahrerinnen sowie beim allen Inhabern eines „Führerscheins für Flurförderzeuge“ offenstehenden Finale der Deutschen Meisterschaft im Staplerfahren. Im Team wird die Firmen-Team-Meisterschaft Logistic Championship ausgetragen und mit Beteiligung aus 19 Nationen, darunter zum Beispiel Chile, Russland, USA oder China, der Mannschafts-Wettbewerb International Championship.



Oberstes Motiv des Veranstalters ist die Maximierung der Sicherheit am Arbeitsplatz aller Beteiligten. Die aus dem Alltag der Staplerfahrer abgeleiteten Wettbewerbsparcours fordern Präzision und schulen die Aufmerksamkeit. Das Reglement verlangt die Kenntnis und Einhaltung aller entsprechenden Sicherheitsvorschriften. „Die Erfahrung aus zwölf Jahren StaplerCup zeigt uns, dass keine Schulung und kein Sicherheitstraining so nachhaltig das Verhalten der Fahrer beeinflusst, wie die Teilnahme am Wettbewerb. In der Kombination mit Begeisterung, Spaß und Ehrgeiz fällt das Thema auf einen fruchtbaren Boden und die Finalisten tragen das Bewusstsein für einen verantwortungsvollen und unfallvermeidenden Umgang mit den Fahrzeugen auch an die Kollegen in den Betriebe weiter“ erläutert Emil Schneider, Turnierdirektor des StaplerCup.