Krones stärkt Anlagenbau und Prozesstechnik

Das US-amerikanische Unternehmen aus Tampa, Florida, ist ein etablierter und führender Anbieter von Prozess-Engineering- und Servicedienstleistungen sowie Automatisierungs-Lösungen für die Getränke- und Nahrungsmittelindustrie (Liquid Food). Mit mehr als 50 Mitarbeitern erzielt das Unternehmen einen Umsatz von rund 30 Millionen US-Dollar.



Die bisherigen Eigentümer von Trans-Market bleiben mit 20 % beteiligt. Krones finanziert den Erwerb aus vorhandenen liquiden Mitteln. Mit der Akquisition setzt Krones seine Strategie fort, die lokalen Kapazitäten für das Engineering und den Einkauf auszubauen. Durch diese Übernahme stärkt Krones sein Prozesstechnik-Geschäft in den USA und erweitert seine Präsenz in Nordamerika. Neben Tampa ist die Gesellschaft noch an zwei weiteren Standorten in Texas tätig. Gemeinsam mit Trans-Market kann Krones seinen nordamerikanischen Kunden aus der Liquid-Food-Branche das komplette Produktportfolio - von der Prozesstechnik über die Abfüll- und Verpackungstechnik bis hin zu Logistiklösungen - für ihre Fabriken anbieten. Trans-Market wird im Krones Segment “Maschinen und Anlagen zur Getränkeproduktion/ Prozesstechnik” abgebildet. Der Sitz und das Management von Trans-Market bleiben in Tampa, Florida.



Krones stärkt mit Tochter Milkron GmbH seinen Anlagenbau für die Milchindustrie

Die Krones AG, Neutraubling, bündelt künftig ihre Aktivitäten im Anlagenbau und Anlagenservice für die Milchindustrie in der Milkron GmbH. Mit diesem Schritt will die Krones AG ihren Auftritt in der Prozesstechnik stärken und langfristig zu einem globalen Anbieter in diesem Segment werden.



Die Milkron GmbH hat ihren Sitz in Laatzen bei Hannover und wird sich auf das Engineering von Produktionsanlagen für alle flüssigen bis pastösen Milchprodukte fokussieren. Das Leistungsspektrum umfasst die Planung, Abwicklung, Automation, Installation sowie die Inbetriebnahme und Abnahme der Anlagen vor Ort. Zudem werden das Ersatzteil- und Servicegeschäft sowie Erweiterungen bestehender Anlagen ein wichtiger Teil der Angebotspalette sein. Die Milkron GmbH hat als Tochtergesellschaft der Krones AG den Geschäftsbetrieb aufgenommen. „Ziel ist es, die Milkron GmbH in den nächsten Jahren zu einer schlagkräftigen Truppe zu formen und dafür qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen“, sagt Ralf Goldbrunner, der für diesen Bereich verantwortliche Vorstand der Krones AG.