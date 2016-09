20 Jahre Lenze in Polen

„Am Standort Tarnów sind 160 Mitarbeiter beschäftigt, an dem mechanische Komponenten für Getriebe produziert und Getriebemotoren montiert werden. Und das für die Lenze-Gruppe, “ erklärt Thomas Riegel, Geschäftsführer der Lenze Operations GmbH. Lenze ist ein weltweit agierender Spezialist für Antriebs- und Automatisierungstechnik mit Hauptsitz in Aerzen, Deutschland.



Die Feierlichkeiten anlässlich des Jubiläums werden am 2.9. gemeinsam mit der Lenze-Unternehmerfamilie, dem Vorstand, Geschäftspartnern und Mitarbeitern begangen. Am Folgetag gibt es einen Familientag für Mitarbeiter und deren Familien. Das Rahmenprogramm wird an beiden Tagen von Werksbesichtigungen für alle Gäste abgerundet Lenze verfügt weltweit über elf Produktionsstandorte, neben Polen sind es unter anderem Deutschland, Italien, Frankreich, China, USA und Indien.



Der Standort Tarnów blickt auf eine erfolgreiche Geschichte zurück: „Wir sind auf einer Fläche von 1.000 qm gestartet und über die Jahre dynamisch gewachsen. Heute produzieren wir auf über 7.000 qm“, führt Riegel aus. Der Erfolg spiegelt sich auch in zahlreichen Auszeichnungen wieder, die Lenze Tarnów in den letzten Jahren erhalten hat: So zum Beispiel den „Forbes Diamanten 2016“, den Titel „Investor des Jahres 2014“ oder die Auszeichnung „Business Gazelle“ im den Jahren 2013 und 2015. Lenze ist in Polen zudem seit über 20 Jahre erfolgreich mit einer eigenen Vertriebsgesellschaft vertreten.