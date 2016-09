DB Cargo und Hefei kooperieren

„Wir freuen uns, die Schienentransporte entlang der traditionellen Seidenstraße durch die Kooperation mit Hefei weiter auszubauen“, sagt Dr. Jürgen Wilder, Vorstandsvorsitzender DB Cargo. „Das stetig steigende Transportvolumen auf der transeurasischen Landbrücke zeigt, dass sich die Güterbahn als wettbewerbsfähige Alternative zu den anderen Verkehrsträgern etabliert hat. Ich bin davon überzeugt, dass in Zukunft noch mehr Kunden die Schiene für ihre Transporte von und nach China nutzen werden.“



Die Route führt auf 10.600 Kilometern über Dostyk in Kasachstan, Moskau und Warschau nach Deutschland. Rund 15 Tage benötigt ein Güterzug für diese Distanz. Hefei ist durch die zentrale Lage in der Provinz Anhui in Ostchina Güterdrehkreuz für Kunden im östlichen und südlichen China, zum Beispiel in Shanghai oder Jiangsu. Transportiert wird eine Vielzahl verschiedener Güter, von Photovoltaik–Elementen über Computer bis hin zu Textilien. Die Transporte organisiert Trans Eurasia Logistics, ein Joint Venture der Deutschen Bahn und der Russischen Eisenbahnen. Trans Eurasia Logistics bietet bereits seit mehreren Jahren erfolgreich Zugverbindungen zwischen Europa und zahlreichen Regionen in China an. Die städtische Verwaltung von Hefei will mit der Kooperation ihren Beitrag zur chinesischen Seidenstraßen-Initiative „One Belt – One Road“ leisten. China will über die Initiative in Drittländern Infrastrukturmaßnahmen gestalten und so in über 65 Ländern aktiv werden.