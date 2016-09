Fresh-To-Door

Der Auftrag umfasst die Abwicklung, die Durchführung und das Reporting für die ausgewählten Frischetransporte der Fluggesellschaft. „Der Auftrag ist ein wichtiger Schritt für die Weiterentwicklung der Luftfrachtersatzverkehre bei Thermotraffic“, so Falko Thomas, Geschäftsführer Thermotraffic GmbH. „Der Standort am Frankfurter Flughafen wird damit künftig an Bedeutung gewinnen und noch stärker auf die Kundenanforderungen ausgerichtet.“



Um die hohe Qualität der Transportdienstleistung jederzeit sicherzustellen, hat Thermotraffic am Frankfurter Flughafen ein Büro im Perishable Center angemietet. Von dort aus werden alle Aufträge im 3-Schichtsystem koordiniert und überwacht. Die schnelle Abfertigung und der zeitnahe Transport werden so von Thermotraffic bis zur Ankunft bei den Empfängern gewährleistet. Gerade im Fresh/td To-Door-Geschäft, also bei Transporten leicht verderblicher Waren, kommt dem 24/7-Service besondere Bedeutung zu.



Die Waren werden direkt nach der Ankunft im Perishable Center Frankfurt übernommen und von Thermotraffic anforderungsgerecht an die Empfänger verteilt. Weiterbeförderung der leicht verderblichen Frachten, wie Obst, Gemüse oder auch Schnittblumen erfolgt unmittelbar auf Paletten oder speziellen Luftfrachtträgern. Der Einsatz von Aufliegern mit Roller Bed sorgt dabei für kurze Verladezeiten. Auf längeren Strecken setzt Thermotraffic zudem einen zweiten Fahrer ein, um damit eine termingerechte Lieferung zu garantieren.



Der Transport der Produkte zu den Empfängern erfolgt temperaturüberwacht per Monitoring und wird in der Regel auf direktem Weg durchgeführt. Die Bestimmungsorte befinden sich in ganz Europa, wobei die Märkte in Belgien, Luxemburg, Niederlande, England, Frankreich, Deutschland und der Schweiz den Schwerpunkt bilden. „Wir freuen uns sehr, mit Thermotraffic einen der führenden Spezialisten für temperaturgeführte Logistik als Partner zu haben“, unterstreicht Oliver Blum, Leiter des Perishable-Teams bei Lufthansa Cargo. „Gemeinsam wollen wir unseren Kunden hervorragenden Service, höchste Zuverlässigkeit und absolute Frische garantieren.“



Thermotraffic geht bei dem Auftrag der 7Days Foodservice GmbH/Lufthansa Cargo derzeit von einem Jahrestransportvolumen von 14.000 Tonnen aus. Bei Bedarf kann dieses Volumen noch erhöht werden. Wegen der mit dem Neuauftrag verbundenen Kapazitätserhöhung wird Thermotraffic weiter in einen modernen Fuhrpark investieren. Geplant ist eine umfangreiche Anschaffung von Spezialequipment. Außerdem wird das Personal am Standort Frankfurt um drei Mitarbeiter verstärkt.