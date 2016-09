Den Wandel gestalten

Die BVL erwartet wieder mehr als 3.000 Teilnehmer. Aussteller und Sponsoren bieten an ihren Ständen und in den Lounges Informationen und Gesprächsmöglichkeiten an. „Wir freuen uns auf den branchenübergreifenden Dialog mit Teilnehmern aus aller Welt aus den Bereichen Industrie, Handel, Dienstleistung, Wissenschaft und Gesellschaft. Bringen Sie sich in dieses starke Netzwerk ein und lassen Sie uns den Wandel gemeinsam gestalten“, so Prof. Raimund Klinkner, der Vorstandsvorsitzende der BVL.



Neue Highlights im aktualisierten Programm

Mit der Zusage von Alexander Dobrindt, Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, erleben die Teilnehmer nun an den drei Kongresstagen drei Verkehrsminister: In der Eröffnungssequenz am Mittwoch, 19. Oktober, begrüßt die BVL den dänischen Minister Hans Christian Schmidt, am Donnerstag S.E. Kamal bin Ahmed Mohammed, den Minister für Verkehr und Telekommunikation in Bahrain, und zum Abschluss am Freitagmittag den Bundesverkehrsminister. Bei der Gala am Abend des ersten Kongresstages wird es royal. S.K.H. Prinz Joachim zu Dänemark hat zugesagt, im Dialog mit Prof. Thomas Wimmer, dem Vorsitzenden der BVL-Geschäftsführung, über die Bedeutung von Infrastruktur, die Planung und Umsetzung von Großprojekten und die Einbindung von Bürgern zu sprechen. Ausgangspunkt ist die geplante feste Fehmarnbeltquerung.



Hinzu kommen zahlreiche zusätzliche Experten in den 16 Fachsequenzen und vier Exkursionen. In diesen Outdoor-Sequenzen geht es zum Bahninfrastrukturunternehmen Spitzke, zu Lekkerland, zur DB Mindbox und zum DIN Deutsches Institut für Normung. Erstmals angeboten wird das Format des LOG.Camps für alle, die die Digitalisierung in der Praxis und nicht nur in der Theorie erleben wollen. In den vier LOG.Camps des Kongresses erleben die Besucher, wie es bei Start-ups aussieht, es wird ein digitaler Check durchgeführt oder es geht um die Motivation und Arbeitsweise neuer Unternehmen. „Meet the Expert“ ist eine Erweiterung des inhaltlichen Angebotes in der Ausstellungsfläche. In drei moderierten Fachgesprächen gibt es Informationen von Experten ausstellender Unternehmen zu den Themen Software, Logistikimmobilien und Risk Management.



Argumente und Meinungen

In diesem Jahr sprechen im Plenum (in der Reihenfolge ihrer Vorträge): Michael Ziesemer (Präsident des ZVEI), Oliver Zipse (Vorstandsmitglied der BMW AG), Joachim Drees (Vorstandsvorsitzender von MAN), Hans Christian Schmidt (Minister für Transport und Bau des Königreichs Dänemark), S. E. Kamal bin Ahmed Mohammed (Minister für Verkehr und Telekommunikation des Königreichs Bahrain), Stephan Brobst (CTO, Teradata), Roy Perticucci (Vice President Europe, Amazon), EU-Kommissar Günther H. Oettinger, Karl-Theodor zu Guttenberg (Spitzberg Partners), Janina Kugel (Vorstandsmitglied der Siemens AG), Dr. Sigrid Evelyn Nikutta (Vorstandsvorsitzende der Berliner Verkehrsbetriebe), Prof. Dr. Clemens Fuest (Präsident des Ifo-Instituts) und Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt. Einen weiteren Höhepunkt des Kongresses verspricht die Podiumsdiskussion am ersten Kongresstag. Unter Leitung des Publizisten Roland Tichy diskutieren Christoph Behrendt (SAP), Sabine Bendiek (Microsoft Deutschland), Amadou Diallo (DHL Freight), Prof. Günther Schuh (RWTH Aachen) und Peter Umundum (Österreichische Post), wie der Wandel erkannt und angenommen werden kann.



Fakten und Analysen

Vier Tracks unter den Schlagworten Transformation, Digital, Branchen sowie Science and Research bieten in je vier separaten Sequenzen die ganze Bandbreite aktueller logistischer Themen. Unter anderem geht es um Change Management, Urbane Logistik, Pharma und Healthcare oder digitales Transportmanagement. Prof. Wolfgang Kersten, Projektleiter der aktuellen BVL-Studie Trends und Strategien, präsentiert erste Ergebnisse seiner Forschungsarbeit. Verschiedene Logistik-Thinktanks lassen die Teilnehmer des Kongresses an ihrer Arbeit teilhaben. Nicht-Logistiker erläutern ihre neuen Geschäftsmodelle – und geben damit Impulse für den Wirtschaftsbereich Logistik. Außerdem geht es um die Cloud und Fragen der Datensicherheit, um die Herausforderungen in der Automobilindustrie und im Maschinen- und Anlagenbau – und um das Image des Wirtschaftsbereichs Logistik.



Leuchtturmprojekte in Praxis und Theorie

Der Deutsche Logistik-Preis für besonders innovative logistische Lösungen wird im Rahmen der Gala am ersten Abend des Kongresses verliehen. Drei Kandidaten treten in Berlin im Finale um den Wissenschaftspreis Logistik an. Ihre Themen: Wirtschaftlichkeit von Elektronutzfahrzeugen, Prozessoptimierung in der Transportlogistik und dezentral gesteuerte Materialflusssysteme. Sie präsentieren ihre Arbeiten am Nachmittag des ersten Kongresstages. Die Verleihung des Wissenschaftspreises findet am Kongressfreitag um 11 Uhr statt. Und auch die Thesis-Conference, bei der fünf Preisträger des Thesis Awards ihre ausgezeichneten Bachelor- und Masterarbeiten vorstellen, lohnt einen Besuch – am Kongressdonnerstag gleich morgens um 9.30 Uhr.