ZF erhält Kartellfreigaben

ZF hatte zuvor eine Erhöhung des Angebotspreises von ursprünglich SEK 100 auf SEK 110 je Aktie in bar bekanntgegeben. Die Transaktion verläuft weiterhin wie geplant. Aktionäre, die ihre Anteile bereits zu SEK 100 je Aktie zum Verkauf gestellt haben, profitieren automatisch vom verbesserten Angebot in Höhe von SEK 110 je Aktie in bar. Zusätzlich zu den bestehenden Anteilen von 4,18 Prozent hat ZF bereits 17,06 Prozent des gesamten Stimm- und Aktienkapitals von drei Hauptaktionären von Haldex gekauft. Die Übertragung der Anteile wird morgen, 15. September 2016, eingeleitet.



Damit kontrolliert ZF einen Gesamtanteil von 21,24 Prozent. Darüber hinaus befindet sich ZF in Gesprächen mit weiteren wichtigen Investoren um den ZF-Anteil weiter aufzustocken. Der Zusammenschluss von Haldex und ZF bietet beiden Unternehmen einzigartige Möglichkeiten. Das Board of Directors von Haldex hat seinen Aktionären einvernehmlich empfohlen, das Angebot von ZF anzunehmen. Das Angebot unterliegt einer Annahmeschwelle von 50 Prozent plus einer Aktie zum Ablauf der Annahmefrist, die weiterhin am 30. September 2016 endet. Darüber hinaus gelten dieselben Bedingungen wie sie in der Angebotsunterlage vom 19. August 2016 veröffentlicht und durch die Pressemitteilung heute Morgen bezüglich der Senkung der Annahmeschwelle von 90 Prozent auf 50 Prozent plus einer Aktie ergänzt wurden. ZF behält sich das Recht vor, auf eine oder mehrere dieser Bedingungen ganz oder teilweise zu verzichten und das Angebot mit einer niedrigeren Annahmeschwelle abzuschließen.



Detaillierte Angebotsbedingungen wurden in Form einer formalen Bekanntmachung nach schwedischem Recht veröffentlicht. Eine vollständige Version des Transaktionsdokuments unter www.zf.com.