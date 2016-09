Deutsche Meister im Staplerfahren stehen fest

Am Vortag hatte bereits das Team aus Deutschland die International Championship gewonnen und vier Fahrer der Firma SMP aus Neustadt die Firmen-Team-Meisterschaft.



Zwölf Frauen hatten sich in den vergangenen Monaten in deutschlandweit 25 Regionalmeisterschaften für die Deutsche Meisterschaft der Staplerfahrerinnen qualifiziert. In Aschaffenburg mussten sie in drei Vorrunden ihr Geschick und ihre Präzision an den Staplern des Ausrichters Linde Material Handling beweisen. Sonja Zähringer aus Horben (Breisgau), Katrin Zerbe aus Falkensee und Titelverteidigerin Schuster standen sich schließlich im Finale gegenüber, in dem es galt, einen Doppelturm aus Kunstoffteilen aufzuschichten. Erst nach mehreren Anläufen gelang Stefanie Schuster als erster der drei Finalistinnen ein stabiler Aufbau. „Ich war ganz ruhig. Ich konnte ja sehen, die anderen haben die gleichen Probleme wie ich, und habe mir viel Zeit gelassen. Das war genau die richtige Taktik!“ resümiert die Faulbacherin, die bereits seit über 18 Jahren Stapler fährt. „Jetzt bin ich überglücklich!“



Bei der Deutschen Meisterschaft im Staplerfahren standen sich die 62 besten Staplerprofis aus Deutschland in der Arena gegenüber. Sie mussten drei Vorrunden, ein Viertel- und ein Halbfinale überstehen. Jörg Klößinger, seit Jahren Erster im Gesamtranking der Staplerfahrer, übernahm schnell die Führung des Feldes und sicherte sich so Teilnahme an der letzten Runde. Titelverteidiger Anton Stuckert schied bereits vor dem Viertelfinale aus. In überragender Form präsentierten sich hingegen StaplerCup-Newcomer Alexander Weit aus Lennestadt und Maximilian Üblacker jun. aus Flossenbürg, zwar seit Jahren feste Größe beim StaplerCup, jedoch noch nie auf dem Treppchen. Schon die zwölf Tonnen schweren Gabelstapler H80, mit denen Klößinger, Üblacker und Weit die Finalaufgabe bewältigen mussten, beeindruckten die begeisterten Zuschauer, die sich auch vom heftigen Regen nicht vertreiben ließen.



Auf vier riesigen Gabelzinken mussten über zehn Meter hohe Türme aus großen Pappkartons errichtet werden – was keinem der Finalisten im ersten Anlauf gelang. Üblacker jun. bewies schließlich Nerven wie Drahtseile und das ruhigste Händchen. Er schaffte, was dem mitfieberndem Publikum zwischendurch fast unmöglich schien: Er stellte einen zumindest für einige Momente stabilen Kistenstapel in die geforderten Endposition. Klößinger gab nach dem dritten Einsturz seiner Ladung auf und überließ Rookie Weit den Titel des Vizemeisters. „Ich kann nicht glauben, was mir gerade gelungen ist! Ich habe im Finale gewonnen!“ jubelte der Flossenbürger Üblacker überwältigt bei der anschließenden Siegerehrung.



Für den gemeinnützigen Verein StaplerCup hilft e.V. konnten 2016 Olympiasiegerin Kristina Vogel und Biathlon-Legende Kati Wilhelm gewonnen werden; durch ihren Einsatz und mithilfe einer Charity Tombola kamen rund 20.000 Euro für wohltätige Zwecke zusammen. Einen würdigen Ausklang fand die Veranstaltung mit dem Auftritt der Elektro-Pop-Band Glasperlenspiel, die ihr Album „Tag X“ präsentierte.



Strahlende Sieger bei Logistic Championship und International Championship

Der StaplerCup hat einen neuen Logistic Champion: Benjamin Franz, Eugen Karsten, Thomas Schels und Teamleiter Johann Gruber von SMP aus Neustadt stießen Titelverteidiger Knauf vom Thron. Bei der International Championship gelang Deutschland erneut das Meisterstück: Jörg Klößinger, Uwe Holstein und Anton Stuckert siegten vor den Mannschaften aus Frankreich und Italien. Bei den Meisterschaften im Staplerfahren kämpfen in Aschaffenburg zur Zeit rund 160 Staplerprofis aus 18 Ländern um Titel in vier Disziplinen. Der Favoritensturz bei der Firmen-Team-Meisterschaft kündigte sich schon vor dem Halbfinale an: Nur als Fünfte zog die Mannschaft von Knauf Gips, Firmen-Team-Meister von 2015, 2014 und 2013, in die vorletzte Runde ein. Im K.O.-Modus scheiterten die Iphofener an Halbfinalgegner Liebherr. Das Team von SMP hingegen ging mit der besten Zeit in die Runde der letzten sechs und bestätigte mit einer ruhigen und sicheren Leistung den guten Eindruck aus der Vorrunde. Teamleiter Johann Gruber hatte seine Mannschaft gut eingestellt: Präzise und unbeirrt von mehrfachen Turm-Stürzen der Gegner stapelten Benjamin Franz, Eugen Karsten und Thomas Schels ein Element auf das nächste und platzierten ihr beeindruckendes Bauwerk, wie in der Aufgabe gefordert, auf das bereitstehende Podest. Mit 4:33 Minuten beendeten die Neustädter die zum Sieg führende Aufgabe fast zwei Minuten vor dem Verfolger und neuen Vizemeister, dem Team von Altmühltaler aus Treuchtlingen mit Jürgen Seegmüller, Michael Bach, Andreas Hoyer und Marc-Timo Hassold. Auch die Männer von Liebherr gaben ihr Bestes, mussten sich aber schließlich mit dem dritten Platz zufrieden geben. "Wir haben in diesem Jahr einfach eine ganz besonders tolle Truppe!" gab Johann Gruber von SMP als Grund für den Sieg an – und bestätigte damit, dass für die Logistic Championship Teamarbeit die entscheidende Voraussetzung ist.



Deutschland meldet sich zurück

Davor waren die besten Staplerfahrer aus 18 Nationen hochmotiviert in Dreierteams in der Vorrunde zur 10. International Championship an den Start gegangen. Als Tagesbester schloss das Team aus Frankreich, das mit 3:05 Minuten einen hauchdünnen Vorsprung von einer Sekunde auf Verfolger Russland herausfuhr. Anton Stuckert, Jörg Klößinger und Uwe Holstein, die drei besten Deutschen aus der Meisterschaft 2015, hatten zum Auftakt die viertbeste Zeit vorgelegt und steigerten sich am zweiten Wettbewerbstag von Aufgabe zu Aufgabe. Aus drei nervenaufreibenden Halbfinal-Begegnungen, bei denen auf der Staplergabel Reifen über Hindernisse transportiert und auf eine Vorrichtung abgelegt werden mussten, gingen schließlich Italien, Frankreich und Deutschland als Teilnehmer für die letzte Runde hervor. Im Finale am Freitagabend war klassisches Staplen gefragt. Lange fuhren die drei Teams auf gleicher Höhe, bis kurz vor Schluss der Turm der Heimmannschaft gefährlich ins Wanken geriet. Klößinger, der den letzten Part der Gemeinschaftsaufgabe bewältigen musste, behielt die Nerven und setzte das mehrere Meter hohe Bauwerk aus Kunststoffteilen komplett und in voller Größe in die Endposition. Damit eroberte Deutschland den Titel International Champion seit 2007 zum sechsten Mal. „Wir haben gesehen, dass wir Kopf an Kopf lagen, wir mussten volles Risiko gehen!“ fasst Jörg Klößinger die überzeugende Leistung seines Teams zusammen.