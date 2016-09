DHL erweitert Angebot

Der neue Service bietet Frachtkunden eine Lösung für Just-in-Time-Luftfrachttransporte zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit einer Rund-um-die-Uhr-Abholung und -Zustellung innerhalb von 120 Minuten sowie einer Angebotserstellung innerhalb von 60 Minuten schließt DHL SameDay Speedline eine Lücke bezüglich des Versands dringend benötigter Frachtgüter. Der neue Service eignet sich zum Beispiel besonders als Transportlösung für größere eilige Ersatzteillieferungen, zeitkritische medizinische Versorgungsgüter oder bei der Markteinführung neuer Waren.



„Durch die Just-in-Time-Vorratshaltung und Lieferkettenoptimierung in Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Energie und produzierende Industrie wächst der Markt für zeitkritische Eilsendungen zur Vermeidung von Betriebsunterbrechungen. Daher brauchen Unternehmen einen Partner, der über die erforderliche globale Präsenz und die richtigen Technologien verfügt, um die spezifischen logistischen Herausforderungen verschiedener Branchen zu identifizieren und zu lösen. DHL SameDay Speedline schließt diese Lücke und bietet mit seinen vielen Leistungsmerkmalen einen wichtigen Wertbeitrag für die Unternehmen“, sagt Ingo-Alexander Rahn, Global Head of Air Freight bei DHL Global Forwarding.



Mit einem globalen Netzwerk von mehr als 50 Stationen kann DHL SameDay Speedline den weltweiten Bedarf für besonders zeitkritische Transporte optimal abdecken, wobei das Netzwerk mit der Nachfrage wachsen wird. Ein wesentlicher Pluspunkt von DHL SameDay Speedline sind die SameDay-Zentren in den USA, Singapur und Irland. Diese Zentren stehen DHL-Kunden rund um die Uhr zur Verfügung und überwachen alle Warentransporte von der Abholung bis zur Zustellung. DHL-Mitarbeiter stellen Angebote für Tür-zu-Tür-Lieferungen in der Regel innerhalb von weniger als 60 Minuten zur Verfügung. Kunden erhalten regelmäßig Informationen zum Status ihrer Transporte.



Neben branchenspezifischen Lösungen bietet DHL SameDay Speedline Transportlösungen für Kunden, die entweder regelmäßig oder in Notfällen eine schnelle Beförderung ihrer Güter benötigen. „Wir betrachten DHL SameDay Speedline als eine branchenübergreifende Lösung, die besonders attraktiv für die Bereiche Luft- und Raumfahrt, Automobil, Technologie, Energie, Marinelogistik und Life Sciences ist, zum Beispiel auch für temperaturkontrollierte Produkte, Gefahrgut oder für übergroße Sendungen“, ergänzt Rahn.



Der Markteinführung dieses neuen Services gingen intensive Gespräche mit mehr als 200 Kunden aus verschiedenen Branchen und mit Bedarf für eilige Warentransporte voraus. DHL Global Forwarding setzt deshalb auf die Verknüpfung seiner starken lokalen Kundenbeziehungen einerseits mit der Technologie und Expertise des DHL SameDay Teams bei diesen speziellen Lösungen andererseits: „Unsere Kunden werden DHL SameDay Speedline wählen, weil wir ihnen die beste Luftfrachtoption für Just-in-Time-Lieferungen mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis bieten“, betont Ingo-Alexander Rahn.