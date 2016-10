Jungheinrich setzt auf SAP EWM

Immer mehr Unternehmen setzen für die Abwicklung sämtlicher Prozesse innerhalb ihrer Logistikkette auf Standardsoftware von SAP. Die Software SAP EWM bietet als Teil von SAP Supply Chain Management (SAP SCM) eine umfassende Prozessunterstützung für alle Arten von Lager.



Damit setzt Jungheinrich auf eine verstärkte Partnerschaft mit SAP und bietet nun neben dem eigenen Warehouse Management System mit Schnittstellenmodul zu SAP eine vollständige Anbindung und Integration auch anspruchsvoller Lagerprozesse und -techniken in SAP EWM an. Mit dieser erweiterten Expertise im IT-Bereich ist Jungheinrich in der Lage, für jede Lagergröße und jeden Automatisierungsgrad die optimale Lagertechnik- und IT-Lösung anbieten zu können. Aufgrund der jahrelangen Erfahrung und tiefgreifenden Kompetenz in der Planung, Realisierung und dem Service von Logistiksystemen erhält der Kunde ein ganzheitliches und aufeinander abgestimmtes Leistungspaket aus einer Hand.



„Durch die Aufnahme von SAP EWM in das Portfolio der Warehouse Management Lösungen ergibt sich für die Kunden von Jungheinrich eine noch höhere Flexibilität und Anpassungsfähigkeit ihrer Logistikprozesse, insbesondere für jene Kunden, die eine durchgängige SAP-IT-Strategie verfolgen“, betont Dr. Markus Heinecker, Geschäftsführer der Jungheinrich Systemlösungen GmbH.



Mit der Zertifizierung erweitert Jungheinrich seine hervorragende Prozess- und Realisierungskompetenz auf dem Gebiet der SAP-Logistiklösung EWM. Dabei profitieren die Kunden von der durchgehenden Betreuung bei der Einführung von SAP EWM, beginnend von der ersten Planung über die Realisierung bis hin zum Service durch Jungheinrich.