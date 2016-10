Petry wird Geschäftsführer von Konecranes

Thorsten Petry ist neuer Geschäftsführer der Konecranes GmbH in Deutschland. Konecranes ist einer der welt­weit führenden Experten für Kran- und Hebetechnik mit Hauptsitz in Finnland und mehr als 12.000 Mitar­beitern. In Deutsch­land sind für die Konecranes-Gruppe über 1.000 Mitarbeiter bundesweit an 26 Stand­orten im Einsatz. Die deutsche Zentrale hat ihren Sitz in Dreieich bei Frankfurt am Main.



„Wir haben uns weltweit und damit auch in Deutschland neu aufge­stellt, um noch schneller und effizienter die Kundenbedürfnisse zu erfüllen. Da­für haben wir jetzt die zwei operierenden und starken Geschäfts­bereiche Industriekrane und Kranservice. Das führt zu kürzeren Entscheidungs­wegen und erhöht gleichzeitig die Kundennähe“, erläutert Thorsten Petry. Unterstützt wird Thorsten Petry von Hannes Döllinger, Leiter des Bereichs Industriekrane (Industrial Cranes) von Konecranes in Deutschland und der Schweiz sowie von Nico Zamzow. Er ist Diplom-Ingenieur Maschinenbau und seit 1996 bei Konecranes.



Thorsten Petry folgt als Geschäftsführer von Konecranes auf Jürgen Dlugi, der das Unternehmen verlassen hat, um sich neuen Heraus­forderungen zu widmen. Thorsten Petry ist bereits seit 2009 erfolg­reich für Konecranes tätig. Der 48-jährige Diplom-Betriebswirt war zunächst Country Controller für Konecranes in Deutschland und Personalleiter der Konecranes GmbH. Seine Verantwortung verschob sich danach in Richtung HR. Er wird auch als Geschäftsführer die Verantwortung als HR Director für einen Teil der Region EMEA (Middle Europe) innehaben. Der gebürtige Frankfurter verfügt über umfangreiche Branchenkenntnisse, die über den Bereich der Förder­technik hinausgehen. Er arbeitete vor seiner Zeit bei Konecranes mehr als zehn Jahre beim Weltmarktführer für Korrosionsschutzverpackungen in Lich, wo er kaufmännischer Leiter war. Thorsten Petry ist verheiratet und Vater von zwei Söhnen.