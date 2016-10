Neue Produktmanager für Terex

In diesen neu geschaffenen Positionen sind Schröder und Natarajan als Leiter der globalen Produktmanagementteams für die Entwicklung und Umsetzung der jeweiligen Produktlinienstrategien zu-ständig – Hauptgrundlage ist dabei das Feedback von Kunden und Mitgliedern der regionalen Vertriebsteams. Die Einrichtung und Besetzung dieser Stellen ist ein wichtiger Bestandteil des neuen Ansatzes von Terex Cranes für Produktkonstruktion, Produktentwicklung und Produktmanagement. Mit dieser Strategie erreicht das Unternehmen eine bessere Ressourcenausrichtung mit dem Ziel eines effizienteren Konstruktions- und Entwicklungsprozesses, der Innovation fördert, Qualität und Zuverlässigkeit der Krane steigert, sowie die Produktentwicklung und Markteinführung beschleunigt.



„Wir haben für unsere vier globalen Produktlinien jeweils ein global aufgestelltes Produktmanagementteam eingerichtet: All-Terrain-Krane, Raupenkrane, Rough-Terrain-Krane und Turmdrehkrane“, erläutert Ken Lousberg, President Terex Cranes. „Diese Produktmanagementteams werden eng mit unseren Kunden zusammenarbeiten, um dafür Sorge zu tragen, dass die Produkte, die wir entwickeln, den heutigen und zukünftigen Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen. Gleichzeitig werden sie auch eng mit unseren lokalen Entwicklungsteams und den neuen Entwicklungskompetenzzentren zusammenarbeiten, um ein konsistentes Produktdesign zu gewährleisten.“



Die Besetzung weiterer Positionen bei Terex Cranes soll im Lauf des Jahres bekanntgegeben werden. Frank Schröder, Leiter des Bereichs Demag All-Terrain-Krane, ist seit 16 Jahren bei Terex Cranes. In dieser Zeit war er mit verschiedenen Aufgaben in der Fertigungszentrale in Zweibrücken betraut. Er begann seine Laufbahn bei Terex in der Konstruktionsabteilung, wechselte später auf verschiedene Managementpositionen im Kundensupport und bekleidete dann vier Jahre lang die Position des Director of Parts & Service. Bis vor kurzem unterstützte Frank Schröder als Director of Commercial & Product Support Strategy die globalen Prozesse des Segments zur Verbesserung und Entwicklung von Vertrieb und Service.



Nach seiner Tätigkeit bei einem internationalen Kranhersteller kehrt Suresh Natarajan als Leiter der globalen Produktentwicklung und -strategie für Terex® Rough-Terrain-Krane zu Terex Cranes zurück. Er verfügt über acht Jahre Erfahrung in der Kranbranche und war Director of Global Electrical Engineering, bevor er Terex 2011 zunächst verließ. Bis zu seiner Rückkehr zu Terex Anfang September war er als Director of Global Engineering Service Centers tätig.



„Sowohl Suresh Natarajan als auch Frank Schröder verfügen über eine umfassende Erfahrung in der Konstruktion und Entwicklung für Terex Cranes“, freut sich Harry Bussmann, Group Vice President, Global Engineering, Product Management and Marketing. „Die Beiden sind genau die Richtigen, um unsere Produktmanagementteams auf globaler Ebene zu führen und so unsere Technologie-Kompetenz zu stärken, unsere Kundenorientierung auszubauen und unsere Leistungsfähigkeit zu optimieren.“