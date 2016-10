Kühne + Nagel für BMW

Das eingeweihte Verteilzentrum im niederbayrischen Wallersdorf ist Teil der Zentralen Teileauslieferung (ZTA) der BMW Group. Diese besteht aus dem Verteilzentrum und einem großen Lager in Wallersdorf, dem Ersatzteillager in Bruckberg, das von Kühne + Nagel betrieben und bewirtschaftet wird, sowie dem Dynamikzentrum in Dingolfing. Die BMW Group versorgt von der ZTA aus weltweit regionale Distributionszentren, aus denen heraus die lokalen Vertragswerkstätten beliefert werden. Kühne + Nagel ist seit mehr als zehn Jahren für die BMW Group in der Ersatzteillogistik tätig.



Kühne + Nagel übernimmt in Wallersdorf den administrativen und physischen Wareneingang, die Vorverpackung, die Administration von Packmitteln und Leergut sowie die Verladung in den Shuttle-Verkehr an sämtliche Außenläger, Außenwerkstätten und Standorte des ZTA-Verbundes. Im eingeschwungenen Zustand werden arbeitstäglich im Durchschnitt mehr als 215.000 verpackte Ersatzteile das Verteilzentrum verlassen. Die Inbetriebnahme ist für Dezember 2016 geplant. Anfänglich wird Kühne + Nagel in dem 35.000 Quadratmeter großen Komplex rund 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen.



„Die Kontraktlogistik für die Automobilindustrie ist global ein strategisches Geschäftsfeld von Kühne + Nagel. Wir bieten unseren Kunden auf ihre Anforderungen zugeschnittene branchenspezifische Lösungen an. Unser Portfolio deckt alle Stufen der Supply Chain ab. Wir freuen uns, dass wir unserem langjährigen Kunden BMW Group unsere Kompetenz in der Ersatzteillogistik an einem weiteren Standort zur Verfügung stellenkönnen“, betont Gianfranco Sgro, für die Kontraktlogistik verantwortliches Mitglied der Geschäftsleitung der Kühne + Nagel International AG.