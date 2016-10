Logwin in Südamerika

Perus Wirtschaft ist stabil und das Land zählt zu den kontinuierlich wachsenden Märkten in Südamerika. Der Ausbau der Infrastruktur führt zu vermehrten Importen von Investitionsgütern im Anlagen- und Maschinenbau. Gleichzeitig wachsen der Wohlstand und damit die Konsumgüterindustrie in dem Andenstaat. Mit dem eigenen Büro in Lima bietet Logwin seinen weltweiten Kunden maßgeschneiderte Lösungen und entsprechenden Service künftig vor Ort an.



Als Landesleiter konnte Logwin Fernando Huerta gewinnen, der bereits mehrere Jahre als operativer Leiter für das Unternehmen in Chile gearbeitet hat und die Region gut kennt. Gemeinsam mit seinem Mitarbeiterteam steht er von Lima aus den Kunden als Ansprechpartner zur Seite.