Still und ECE legen Grundstein

In unmittelbarer Nähe zum Still Stammhaus entstehen auf einem Gelände am Billbrookdeich bis zum Frühjahr kommenden Jahres zwei Hallen mit einer Gesamtfläche von ca. 27.000 Quadratmetern. Entwickelt, geplant und realisiert wird das Projekt von der Hamburger Gewerbeimmobilien-Spezialistin ECE. Das Investitionsvolumen für das Projekt beläuft sich auf rund 30 Millionen Euro. Für das Logistikzentrum, das die ECE auf dem Investorenmarkt platziert, hat Still einen langfristigen Mietvertrag abgeschlossen.



Flexibel, innovativ und werksnah – mit dieser Leitidee wird das neue Still-Logistikzentrum zum innovativen Drehkreuz der künftigen innerbetrieblichen Logistik für Still. Die bisher dezentral im Gewerbegebiet Billbrook angesiedelten Bereiche Großteilelager und Fahrzeugversand werden im neuen Logistikzentrum gebündelt. Still unterstreicht mit diesem Infrastrukturprojekt seine führende Marktposition bei der intelligenten Steuerung des innerbetrieblichen Materialflusses und stärkt die Kompetenz bei intelligent vernetzten Fertigungskonzepten im eigenen Stammhaus – zum Vorteil der weltweiten Kunden.



„Das neue Still Logistikzentrum, für das wir heute den Grundstein legen, wird ein neuer Meilenstein für unseren Standort Hamburg sein. Es macht uns zukunftsfähig, indem es die nötigen Kapazitäten für unser angestrebtes Wachstum in den vor uns liegenden Jahren schafft“, betont Dr. Henry Puhl, Vorsitzender der Still Geschäftsführung.



„Still ist ein enorm wichtiger Player für Hamburg. Wir freuen uns, für das Unternehmen ein maßgeschneidertes Logistikzentrum zu realisieren und so zur Standortsicherung beizutragen“, so ECE-Chef Alexander Otto.