Umweltpartnerschaft spart CO2

Bis zum Jahr 2020 sollen weitere 10.000 Tonnen Einsparung folgen. Diese Absicht haben die Partner zuletzt mit ihrem „Carbon Reduction Agreement“ bekräftigt. „Wir als Logistikdienstleister tragen eine besondere Verantwortung bei der Planung und Umsetzung unserer emissionsintensiven Transporte. Rund 40 Prozent der gesamten direkten und indirekten CO 2 -Emissionen bei DB Schenker entstehen bei der Luftfracht. Es war und ist uns daher ein Anliegen, uns gemeinsam mit Lufthansa Cargo im Umweltschutz zu engagieren und unsere Klimaschutzziele zu erreichen“, so Andrea Dorothea Schön, bei DB Schenker zuständig für Klimaschutz und CO 2 -Controlling.



Laut Bettina Jansen, Leiterin Umweltmanagement der Lufthansa Cargo, benötigt die gemischte Frachter-Flotte der Lufthansa Cargo im Durchschnitt lediglich 1,89 Liter Kerosin für den Transport von 100 Kilogramm über die Distanz von 100 Kilometern. „Mit enormem Aufwand senken wir den Kerosinverbrauch unserer Flotte kontinuierlich. Unsere fünf neuen Boeing 777F sind die effizientesten Frachter ihrer Klasse. Darüber hinaus setzen wir auf besonders leichte Container, polieren für höchste Effizienz sogar unsere Triebwerksschaufeln und treiben gemeinsam mit unseren Partnern die Digitalisierung der Luftfrachtpapiere voran. In vielen Punkten sind wir Vorreiter und können durch Innovationen Gewicht und Verbrauch noch weiter senken.“ „Führende Luftfrachtunternehmen wie Lufthansa Cargo haben einen gewichtigen Anteil an unserer verbesserten Umweltbilanz. Das liegt nicht zuletzt am transparenten Emissions-Reporting. Die Basis für eine nachhaltige und langfristige Geschäftsbeziehung ist gegenseitiges Vertrauen und partnerschaftlicher Umgang im Erreichen von Qualitäts- und Umweltzielen. Die Vereinbarungen sind Meilensteine, weil wir so Nachhaltigkeitsaspekte in Geschäftsbeziehungen einbringen können“, so Andrea Dorothea Schön. DB Schenker ist mit einer weltweiten Marktposition Nummer 3 führend in der Luftfracht. Im Jahr 2015 bewegte DB Schenker für seine Kunden über eine Million Tonnen Luftfracht.



Das Luftfrachtnetz deckt 130 Länder weltweit mit rund 700 DB Schenker-Standorten ab. Lufthansa Cargo ist mit einem Transportvolumen von rund 1,6 Mio. Tonnen Fracht- und Postsendungen sowie 8,4 Mrd. verkauften Frachttonnenkilometern im Jahr 2015 eines der weltweit führenden Unternehmen im Transport von Luftfracht. Das Streckennetz umfasst rund 300 Zielorte in über 100 Ländern. Der Großteil des Cargo-Geschäftes wird über den Flughafen Frankfurt umgeschlagen. Lufthansa Cargo ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Deutschen Lufthansa AG.