Planertag bei Dematic

Im Imagination Center beginnt die Logistik-Reise im Jahre 1819. Seit dieser Zeit plant, produziert und projektiert Dematic bereits Anlagen für die Industrie immer entlang den einzelnen Stufen der industriellen Revolution bis hinein in das aktuelle Zeitalter der Industrie 4.0. Zeitalter. Erforschen Sie an unseren Themeninseln die Pain-Points Ihrer Kunden und gestalten Sie selbst ein interaktives Lager, dass Kunden sehr anschaulich den neu entworfenen Materialfluss in einem zeitgleich entstandenen Video erläutert. Höhepunkt wird aber der Tech-Teil des Imagination Centers, wo die eben noch virtuelle Welt sehr schnell greifbar und real wird. So sehen Sie hier Dematic AMCAP live, die Mischpalettierung insbesondere für den Lebensmitteleinzelhandel, oder aber auch den Dematic Inter-Aisle-Transfer der Dematic Multishuttle. Dieser Entwicklungsschritt von Kleinteilelagern macht AKL´s noch platzsparender und wirtschaftlicher. Aber auch weitere Geräte, Technologien und Ideen-Ansätze können hier erlebt werden.



Dematic zeigt das aktuelle Leistungsportfolio inklusive Software-Kompetenz und Möglichkeiten auf, inklusive dessen, was in Hinsicht auf die aktuell brennendsten Bedarfe an Entwicklungen im e-Commerce und LEH angeht. Aber auch für alle anderen Branchen sind Neuentwicklungen im Gepäck dieser ganztägigen Veranstaltung. An aktuellen Umsetzungen werden diese Technologien dann auch ganz praktisch noch demonstriert. Ebenfalls vorgesehen sind Break-out Sessions, die Sie selbst gestalten können.



Der Dematic richtet sich gezielt an Logistikplaner. Drei Themen stehen im Zentrum der Veranstaltung: Praxiserprobte Intralogistik-Lösungen, reales Projektmanagement und -integration in Anlagen zum Anfassen mit einem Rundgang das Imagination Center in Heusenstamm. Interessierte Planer sind herzlich eingeladen, mitzudiskutieren. Anmeldungen sind noch bis zum 3. November möglich, die Teilnehmerplätze sind allerdings begrenzt.



Das Online-Anmeldeformular und das Programm zum Download finden Sie unter: www.dematic.com/planertag

Weitere Informationen über Dematic GmbH unter www.dematic.com/de