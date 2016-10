Das vom Deutschen Verpackungsinstitut (dvi) organisierte Netzwerktreffen bietet Entscheidern und Projektverantwortlichen aus Industrie, Wissenschaft und Forschung unter dem Motto „Material - Technologie - Digitalisierung“ wichtige Impulse und Einblicke. Darüber hinaus haben Teilnehmer die Möglichkeit, unter den zahlreich vertretenen Studierenden nach den besten Köpfen für morgen Ausschau zu halten.



Mit speziellen Konditionen für Frühbucher eröffnet das dvi die Anmeldephase für die diesjährige Dresdner Verpackungstagung. Auf dem Programm stehen Themen wie Origami Engineering, nachhaltiger Frischfaserkarton, Convenience und Nachhaltigkeit bei Hightech-Folien, 3D-Scanner und -Kameras, Vor-Ort-Kartondosen, Industrie 4.0 in der Umsetzung, Design für Recycling, Digitalisierung von der Idee bis ins Regal, Digitaldruck für Verpackungen, Transportverpackungen aus dem 3D-Drucker, Systeme für die Multichannel-Strategie und der temperaturgeführte Versand im Onlinehandel.



Zukunft trifft Kompetenz

Die Dresdner Verpackungstagung versteht sich als Netzwerk-Treffpunkt und Dialog-Plattform für zentrale Entwicklungen und Innovationen rund um die Verpackung. „Die sehr guten Teilnehmerzahlen mit dem Rekord im letzten Jahr zeigen, dass wir mit relevanten Themen, ausgesuchten Experten und einem spannenden Teilnehmer-Mix den Nerv der Branche treffen.“, so dvi-Geschäftsführer Winfried Batzke.



Dazu gehört auch, dass Studierende verpackungsrelevanter Studiengänge einen fast kostenfreien Zugang zur Tagung erhalten. „Damit bieten wir unseren Teilnehmern eine hervorragende Gelegenheit, frühzeitig mit Nachwuchskräften in Kontakt zu kommen. Parallel erhalten die Studierenden einen wertvollen Zugang zum Branchennetzwerk.“



Relaunch der Webseite

Ausführliche Informationen zu Programm, Referenten, Abendveranstaltung und Anmeldemöglichkeiten bietet das dvi auf der neu gestalteten Webseite verpackungstagung.de, die jetzt auch für mobile Geräte optimiert ist. Die Dresdner Verpackungstagung 2016 wird gesponsert von Schubert, DSD, Metsä und Korozo.