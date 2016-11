Schreiner feiert Jubiläum

Den erfolgreichen Weg feiert die Schreiner Group ab sofort mit einer Reihe von internen und externen Aktionen. Geschäftsführer Roland Schreiner dankte beim symbolischen Anschnitt einer Geburtstagstorte der gesamten Belegschaft für den Beitrag zur erfolgreichen Firmenentwicklung. Am 17. und 18. Februar 2017 öffnet das Unternehmen seine Tore für Kunden, Mitarbeiter und ihre Familien, Medien und alle Interessierten beim „Tag der offenen Tür“.



Beim internen Auftakt des Firmenjubiläums in Oberschleißheim schnitt Roland Schreiner, geschäftsführender Gesellschafter in dritter Generation, eine mehrstöckige Torte an, von der jeder Mitarbeiter ein Stück mitnehmen konnte. „Jeder von Ihnen trägt mit seinem Engagement, seinen Ideen und seinem täglichen Tun dazu bei, die Firma Stück für Stück nach vorne zu bringen. Gemeinsam haben wir bereits sehr viel erreicht und blicken voller Zuversicht und Tatendrang in die Zukunft. Dafür danke ich Ihnen!“, brachte Schreiner seine Wertschätzung für die hervorragende Arbeit der fast 1.100 Mitarbeiter zum Ausdruck.



„Lunch-Roulette“ für den Austausch unter Kollegen

Zur Zukunftsfähigkeit und Agilität der Schreiner Group gehört es, alte Stärken zu wahren und neue zu bilden, insbesondere durch die Förderung der Mitarbeiter. Die Schreiner Group setzt dabei auf ein breites Angebot an Fort- und Weiterbildungen. Im Jubiläumsjahr wird ein neues Kommunikationsformat ins Leben gerufen: das „Lunch-Roulette“, das zum Ziel hat, den abteilungsübergreifenden Erfahrungsaustausch zu fördern. Dazu werden Tischnachbarn für das Mittagessen in der Kantine per Zufall zusammengewürfelt. So können Mitarbeiter, die sich im Arbeitsalltag eher selten über den Weg laufen, sich in lockerer Atmosphäre austauschen. Das Kennenlernen und Netzwerken soll den Zusammenhalt stärken und die Kreativität anregen. Denn neben den Unternehmenswerten Qualität, Leistungskraft und Freude ist es vor allem die Innovation, die die DNA der Schreiner Group ausmacht. Jeder darf und soll sich einbringen. Nicht von ungefähr kommen die meisten Produkterfindungen und Innovationen der Schreiner Group von den Mitarbeitern selbst.



Ausstellung „65 Jahre Schreiner Group

“Schreiner Group – damals und heute: Eine interne Jubiläumsausstellung zeigt seit gestern Meilensteine aus 65 Jahren Firmengeschichte und präsentiert Siegelmarken, mit denen alles begann, Funktionsetiketten sowie ausgewählte Produkthighlights der drei Geschäftsbereiche des Unternehmens. Die Ausstellung ist Teil eines Showrooms, der beim „Tag der offenen Tür“ am 17. und 18. Februar 2017 eröffnet wird.



„Ein Unternehmen darf niemals stehen bleiben“, lautet ein Motto der Schreiner Group. Und so wuchs der einstige Handwerksbetrieb im Laufe der Zeit zu einem internationalen Hightech-Unternehmen empor, das sich heute mit wegweisenden Etiketten der Zukunft beschäftigt und damit in völlig neue Felder vordringt, etwa im Bereich der Elektronik oder Sensorik.



Save the date: Jubiläumsaktionen und Termine



2. November 2016



Einweihung des neuen Firmengebäudes VI als klimaneutrales „Green Building“



17. und 18. Februar 2017



„Tag der offenen Tür“: Einblick in den Firmen- und Produktionsalltag



Beide Termine finden am Hauptsitz der Schreiner Group in Oberschleißheim statt.