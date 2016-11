Diamond Star für SEW

Die Auszeichnung „Best Industrial Business Solution 4.0“ wurde im Rahmen der Jahrestagung „Industriegipfel“ des Handelsblatts in Stuttgart verliehen.



Dank der digitalen Vernetzung im Rahmen der Industrie 4.0 werden Fertigungsunternehmen ganze Fabriken virtuell rüsten und in Betrieb nehmen können. Anlagen und Produkte lassen sich zukünftig über den gesamten Lebenszyklus hinweg in Echtzeit überwachen, ihr Energieverbrauch zuverlässig ermitteln und bedarfsgerecht optimieren. SEW-Eurodrive hat die daraus entstehenden Chancen früh erkannt und mit dem Aufbau einer Schaufensterfabrik Industrie 4.0 in Graben-Neudorf Zeichen bereits gesetzt.



Die Grundidee, die Produktion IT-technisch zu vernetzen ist nicht neu. Bereits in der 80er Jahren wurde der Gedanke des Computer Integrated Manufacturing (CIM) verfolgt. Die CIM-Philosophie beinhaltete die Vollautomatisierung- von der Planung bis zur Fertigung sollte alles von Rechnern gesteuert werden. Der Faktor Mensch geriet hierbei teilweise in Vergessenheit. Nicht so in der fraktalen Fabrik, die mehrere Fertigungszellen in kleinen „Fabriken in der Fabrik“, sogenannten Small Factory Units zusammenfasst. Industrie 4.0 ist die Fortschreibung dieses fraktalen Ansatzes. Zum einen wird die nach Lean-Prinzipien aufgestellte Fertigung mit intelligenter Automatisierung angereichert. So erreicht man ein optimales Zusammenspiel von Mensch und Technik.



Unter Berücksichtigung der Wertschöpfungsprinzipien One-Piece-Flow und Small-Factory-Unit hat SEW- Eurodrive begonnen, die Vision von Industrie 4.0 im unternehmenseigenen Werk in Graben-Neudorf umzusetzen und Konzepte für Aufgabe in der Logistik, Montage und Fertigung entwickelt. Im Bereich der Getriebemontage in Graben-Neudorf hat SEW-Eurodrive ein Konzept mit mobilen Logistik- und Montageassistenten implementiert.



Autonome, intelligente, selbstorganisierende Logistikassistenten übernehmen die logistische Andienung von Material für die Arbeitsplätze Just-in-Time. Auf diese Weise erfolgt die Verkettung der Small-Factory-Units, der Fabriken in der Fabrik. „Die Auszeichnung bestätigt, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist und wir diesen konsequent weiter verfolgen werden“, sagte Johann Soder, Geschäftsführer Technik von SEW-Eurodrive, am Rande der Preisverleihung.