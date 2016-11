Sick ist „Global Player“

Die Preisverleihung fand statt im Rahmen der Messe Global-Connect, der großen Exportkonferenz der Wirtschaftsorganisation in der Landesmesse Stuttgart, und erfolgte durch Frau Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut MdL, Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau des Landes Baden-Württemberg.



In der Kategorie „Global Player“ werden Unternehmen berücksichtigt, die Geschäfts- und Fertigungsprozesse erfolgreich global vernetzen und integrieren sowie einen besonderen Beitrag für Umwelt und Gesellschaft leisten. Eine Expertenjury trifft aus diesen Unternehmen die Entscheidung und bewertet in dieser Kategorie insbesondere die Kriterien weltweite Präsenz, soziale und ökologische Standards sowie Alleinstellungsmerkmal.



„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung, die für uns Bestätigung und Ansporn zugleich ist. Durch sie werden 70 Jahre globale Entwicklung von SICK gewürdigt. Auch zukünftig werden wir mit Innovation in der Sensortechnologie Maßstäbe im weltweiten Umfeld setzen und für Vertrauen in sinnvolle und nachhaltige Technologien werben“, so Dr. Robert Bauer, Vorsitzender des Vorstands der SICK AG.



Global-Connect Award

Er gilt als „Preis der Wirtschaft für die Wirtschaft“: Im Rahmen der Global-Connect, Deutschlands größter Plattform für Export und Internationalisierung, wurde 2016 bereits zum fünften Mal der Global-Connect-Award ausgeschrieben. Die bundesweit und branchenübergreifend vergebene Auszeichnung würdigt herausragende unternehmerische Leistungen im Auslandsgeschäft. Nach einem besonderen Auswahlverfahren ermittelt eine hochkarätig besetzte Expertenjury Gewinner in den Kategorien „Newcomer“, „Hidden Champion“ und „Global Player“. Ausschlaggebend für die jeweilige Entscheidung sind Kriterien wie Nischenbesetzung, Vernetzung oder ein besonderer Beitrag für Umwelt und Gesellschaft.