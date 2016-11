Countdown für Ifoy-Bewerbung läuft

Mit insgesamt acht Kategorien ist für nahezu jeden Bereich der Intralogistik etwas dabei. Neben den traditionellen Stapler-Kategorien „Counter Balanced Truck“ bis 3,5 und über 3,5 Tonnen, können in der „Special Vehicle“-Kategorie Sonderfahrzeuge, Containerstapler, Mitnehmstapler oder Schwerlaststapler über acht Tonnen Tragkraft gemeldet werden.



Die beiden "Warehouse Truck"-Kategorien „highlifter” und „lowlifter“ sind für Lagergeräte mit einer Hubhöhe über und unter sechs Metern zugelassen. In der Kategorie „Automated Guided Vehicle (AGV)“ gehen Fahrerlose Transportfahrzeuge und Shuttles an den Start. In der Kategorie „Intralogistics Solution“ stehen nicht die Fahrzeuge, sondern die Planungs- und Umsetzungskompetenz im Fokus. Zugelassen sind entweder ein erfolgreich realisiertes ganzheitliches Lagerkonzept oder intralogistische System- oder Softwarelösungen, wie zum Beispiel Lagerverwaltungssysteme, Logistiksoftware, Staplerleit-, Fahrerassistenz- oder Flottenmanagementsysteme, jeweils in einem konkreten Anwendungsfall.



In der Kategorie „Special of the Year” werden herausragende technische Details oder Komponenten prämiert, die die Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit oder die physischen oder psychischen Bedingungen für den Nutzer signifikant verbessern. Beispiele hierfür sind ergonomische Innovationen wie Fahrerkabinen oder Bedienelemente, Sicherheitsassistenzlösungen, Automatisierungskomponenten, aber auch neue Antriebstechnologien.



Intralogistikanbieter können sich unter www.ifoy.org für den Wettbewerb anmelden.