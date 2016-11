Thesis Award für Glasstetter

Nadine Glasstetter ist Beraterin in Unternehmensprozessen bei SAP Deutschland SE & Co. KG und absolvierte das Studium neben dem Beruf.In ihrer Abschlussarbeit greift sie das Thema Industrie 4.0 auf und untersucht den aktuellen Stand in der Implementierung der Digitalisierung in der Intralogistik. Exemplarisch zeigt sie den Status quo im Zusammenspiel mit der Lagerverwaltungssoftware SAP Extended Warehouse Management (EWM) auf. Sie geht hierbei der Frage nach, inwieweit die heutige Lagerverwaltungssoftware für das Internet der Dinge bereit ist und welche Änderungen erfolgen müssen, um den Anforderungen einer „Logistik 4.0“ gerecht zu werden. Ihr Fazit ist, dass insbesondere die Schnittstellen zwischen digitalen Systemen und Menschen optimiert und intuitiver nutzbar werden müssen. Entsprechend müssen darüber hinaus die Organisation des Unternehmens und der Prozesse angepasst werden.



Theoretische Methoden anzuwenden um praktische Projekte zu analysieren und weiterzuentwickeln, das üben die Studierenden des seit 2009 etablierten MBA-Fernstudiengangs Logistik in fünf Semestern an der Hochschule Ludwigshafen. Der Studiengang versteht Logistik ganzheitlich und ergänzt die klassische dreidimensionale Ausrichtung der Logistiklehre (BWL – IT – Technik) um logistikrelevante Inhalte wie Management, Consulting und soziale Kompetenz. Absolventen und Absolventinnen sollen in der Lage sein, Logistikprojekte methodisch gestützt auf Managementebene selbständig zu planen, steuern und kontrollieren. Auch gilt es innovative Lösungen für spezifische Herausforderungen zu finden. Was die Praxis braucht, wird in das Studium integriert. Das Studium ist für Personen aller Fachrichtungen zugänglich, die sich berufsbegleitend für einen Quereinstieg in die Logistik oder einen Aufstieg auf die nächste Managementebene vorbereiten.



Wer sich für eine Weiterqualifizierung in Logistik interessiert, kann sich an der Hochschule Ludwigshafen persönlich über den berufsbegleitenden Fernstudiengang Logistik – Management & Consulting (MBA) informieren. Hier finden während des Bewerbungszeitraums drei ausführliche Informationsveranstaltungen statt: Am Freitag, den 18. November und 13. Januar 2017 jeweils um 18:00 Uhr in der Ernst-Boehe-Str. 4, 67049 Ludwigshafen, in Geb. A, Konferenzraum I, EG. Wer sich lieber bequem von zu Hause Online & live informieren möchte, kann sich für Samstag, den 17. Dezember um 11:00 Uhr zu einem Webmeeting anmelden. In allen drei Veranstaltungen wird Sabine Scheckenbach, Professorin der Hochschule, das Fernstudium detailliert vorstellen und für alle individuellen Fragen zur Verfügung stehen. Eine Anmeldung wird erbeten an Annika.Karger@hs-lu.de.