Deutsche Messe mit neuer Struktur

Im Zuge dieser Neuordnung ändern sich die Vorstandszuständigkeiten bei der Deutschen Messe AG:



Dr. Jochen Köckler, Mitglied des Vorstands der Deutschen Messe AG, übernimmt das Vorstandsressort Industries, Energy & Logistics. Damit verantwortet er künftig zusätzlich zur Hannover Messe in Deutschland die weltweiten Industrie- und Energiemessen sowie die Cemat Messen im In- und Ausland.



Darüber hinaus steuert Köckler alle Gastveranstaltungen, wie beispielsweise die EMO, IAA Nutzfahrzeuge oder AGRITECHNICA sowie die Stabsabteilung Gast-Events & Neue Messen.



In das Ressort von Dr. Andreas Gruchow, Mitglied des Vorstands der Deutschen Messe AG, fallen die Kompetenzfelder Woodworking/Woodprocessing und Floor Coverings.



Oliver Frese, Mitglied des Vorstands der Deutschen Messe AG, bleibt verantwortlich für das Kompetenzfeld ICT & Digital Business und wird damit neben der CeBIT in Hannover alle weiteren ICT-Messen im Ausland verantworten.



Dr. Wolfram von Fritsch verantwortet als Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Messe AG weiterhin die Bereiche Finanzen & Recht, Marketing & PR sowie die Stabsabteilungen Personal und Organisation, Revision, strategisches Programm-Management und das Digital Office.