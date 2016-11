Industrie 4.0 im Lager

Dass die Technik menschliche Verhaltensweisen berücksichtigen sollte, verdeutlichten Prof. Dr. Ralf Elbert von der Technischen Universität Darmstadt, Fachgebiet Unternehmensführung und Logistik sowie Guido Follert vom Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML. Beide erläuterten in ihren Vorträgen, welche Grenzen Prozessgestaltung und Technik in der Kommissionierung haben. So ist beispielsweise der für einen Auftrag kürzeste Weg im Lager nicht immer der intuitivste für den Mitarbeiter, so dass hier technische Assistenzsysteme sinnvoll sind. Wichtig ist grundsätzlich, dass die Mitarbeiter mit dem technischen Equipment unterstützt und nicht überfordert werden.



Produktergonomie mit wichtiger Funktion und Bedeutung

Dass der Mensch auch in der Produktergonomie eine wichtige Rolle spielt, zeigte Norbert Vogt von der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Als Leiter der Forschungsgruppe Industrieanthropologie untersucht er, wie sich Körpergröße und -beschaffenheit, aber auch das Alter in der ergonomischen Gestaltung von Produkten auswirken. In diesem Zusammenhang müssen sich Hersteller von Intralogistiklösungen bei Gestaltung und Design ihrer Produkte künftig noch mehr auf den demographischen Wandel und damit mehr ältere Mitarbeiter in der Logistik einstellen.



Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt des Infotags war die Produktsicherheit. Zum Thema Brandschutz erhielten die Teilnehmer einen exklusiven Einblick in den neuen Leitfaden „Brandschutz für geschlossene dynamische Lagersysteme“ der VdS Schadensverhütung GmbH (VdS). Frank Bieber von der VdS und Jürgen Abraham von der Calanbau Brandschutzanlagen GmbH erklärten, welche Faktoren Hersteller und Betreiber von Umlaufregalen für die Risikobetrachtung berücksichtigen sollten und welche Löschanlagen unter welchen Bedingungen in Frage kommen.



Fragen zur Produktsicherheit gibt es auch bei Shuttle-Systemen, deren Definition variiert und somit unterschiedliche rechtliche und sicherheitstechnische Anforderungen vorliegen, wie Johannes Rehner vom VDMA Fachverband Fördertechnik und Intralogistik in seinem Vortrag aufzeigte.



Der VDMA-Informationstag Lagertechnik findet das nächste Mal 2018 statt.