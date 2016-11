Frischer Wind bei Beumer

Der gebürtige Niederländer verantwortet den weltweiten Vertrieb des breiten Produktportfolios ebenso wie die strategische Weiterentwicklung der internationalen Märkte KEP (Kurier, Express und Paketdienste), Versandhandel und Handelsdistribution.



Mit Stephan Heessels hat sich die Beumer Group einen Kollegen ins Team geholt, der für diese Aufgabe jede Menge Erfahrung mitbringt. Denn er war bereits von 1999 bis 2001 als Projektmanager für Crisplant a/s tätig. Der dänische Weltmarktführer in der Sortier- und Verteiltechnik ist seit 2009 Teil der BEUMER Group. Dort verantwortete Stephan Heessels unter anderem Projekte an Flughäfen in Madrid und Paris oder auch bei der spanischen Modekette ZARA. Umfangreiche Erfahrungen konnte er anschließend als Konstruktionsleiter sammeln, als Geschäftsführer bei einem marktführenden Lieferanten von integrierten Materialflusssystemen für Fluggepäck, Lager und Produktionsausrüstung sowie als Hauptgeschäftsführer bei einem dominierenden dänischen Unternehmen in der Kälte- und Wärmetechnik.



Schon seit 2013 nimmt Heessels bei der Beumer Group eine leitende Position im Geschäftsfeld Logistiksysteme ein. Studiert hat er Maschinenbau im niederländischen Hertogenbosch und Betriebswirtschaftslehre in Utrecht.