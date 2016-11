MX Award für Jungheinrich

In einem zweistufigen Bewerbungsprozess, aufbauend auf den Ergebnissen eines Self Assessment Audits und eines Business Reviews vor Ort durch ausgewiesene Experten, hat die MX Jury die Jungheinrich Landsberg AG & Co. KG als bestes Unternehmen in der Kategorie Produktinnovation gekürt. Insgesamt wurden Preise in fünf Kategorien sowie ein Sonderpreis vergeben. Die feierliche Verleihung fand im Axel-Springer-Haus in Berlin statt. Die Moderatorin der Preisverleihung, Dr. Inga Michler, Wirtschaftsreporterin der WELT-Gruppe, und der Jury-Vorsitzende Prof. Dr.-Ing. Raimund Klinkner, Vorsitzender MX Board und Honorarprofessor für Produktionslogistik an der Technischen Universität Berlin, gratulierten herzlich.



„Aufgrund der starken Wettbewerbsposition, erfolgreichen Produktinnovationen sowie diverser Ideengeneratoren ist Jungheinrich der Konkurrenz voraus. Ein durchgängig modulares Produktkonzept sichert die produktionsorientierte Individualisierung und ist Zeichen intelligenter Lösungen. Das Werk Landsberg ist modern, nachhaltig und auf Wachstum ausgelegt“, resümierte Prof. Dr.-Ing. Thomas Wimmer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Bundesvereinigung Logistik (BVL), in seiner Laudatio.



Dr. Marc Ehrmann von der Geschäftsleitung der Jungheinrich Landsberg AG & Co. KG nahm den Preis erfreut entgegen: „Mit der Entwicklung und Einführung innovativer Produkte und Services mit hohem Kundenutzen beweist Jungheinrich erneut seine führende Stellung als Anbieter von Intralogistiklösungen. Wir investieren konsequent in Forschung und Entwicklung. Die Jungheinrich-lnnovationskultur ist Bestandteil des Unternehmens – vom Erfindergeist des Unternehmensgründers Dr. Friedrich Jungheinrich bis zu den heutigen branchenführenden Lösungen und Produkten.“