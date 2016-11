Viastore auf Wachstumskurs

Im Auftragseingang etabliert sich Viastore auf einem sehr hohen Niveau. 2017 möchte das Unternehmen bei Gesamtleistung und Auftragseingang um jeweils zehn Prozent gegenüber 2016 weiter zulegen. „In einer wechselhaften wirtschaftlichen Lage ist die Intralogistik nach wie vor ein Wachstumsmarkt“, fasst Philipp Hahn-Woernle die wirtschaftliche Situation der Branche zusammen. Basis für das Wachstum seines Unternehmens seien neben dem gesunden Markt die innovativen Lösungen, die hohe Intralogistik-Kompetenz sowie die extreme Kundennähe von Viastore.



Die 2015 neu gegründete Viastore Software GmbH hat in diesem Jahr ihr Geschäft verdoppelt. Grund dafür sind zum einen die wachsende Zahl an SAP-EWM-Projekten, bei denen vor allem die Automatisierungskompetenz der SAP-Experten von Viastore Software gefragt sind, zum anderen die Nachfrage nach der Warehouse Management Software viadat. „Bei manuell betriebenen Lagern ist viadat immer häufiger im Einsatz, hier hat die Zahl der Aufträge auch international erfreulich zugelegt“, hebt Hahn-Woernle hervor. „Bei automatischen Logistikzentren haben wir die weltweite Nummer-1-Position unserer viadat Warehouse Execution Software unterstrichen und internationale Großprojekte gewonnen, bei denen wir für unsere Kunden mehrere Logistikzentren auf viadat umstellen dürfen.“



Viastore hat 2016 insbesondere im Bereich Industrie 4.0 Löungen entwickelt. „Vernetzung, Automatisierung und Prozesseffizienz bis zur Losgröße 1 waren schon immer Aufgabe der Intralogistik“, schildert Viastore-COO Detlef Ganz. „Jetzt haben wir dieses Thema nochmals intensiviert, um weitere innovative Lösungen für unsere Industrie-Kunden zu entwickeln, bei denen zum Beispiel Logistik und Fertigung immer mehr integriert sind.“ Unter anderem plant Viastore die Kunden-Anlagen mit VR (Virtual Reality)-Tools, damit die Anlagen so realitätsnah wie möglich sind und Kundenanforderungen sofort einfließen können. Zum anderen nehmen die Viastore-Experten die komplexen automatisierten Logistikzentren virtuell in Betrieb, um die Sicherheit zu erhöhen, Risiken und vor allem Inbetriebnahmezeiten zu minimieren. Dafür wurde Viastore in diesem Jahr mit der Auszeichnung „100 Orte für Industrie 4.0 in Baden-Württemberg“ geehrt. Zudem hat Viastore Tools entwickelt, die Logistik-Anlagen intensiv überwachen, um Störungen zu beheben, bevor diese entstehen. Dass solche Ideen bereits Realität sind, hat Dirk Viehofer, Leiter des Industrie-Teams bei Viastore dargestellt. Er zeigte Beispiele auf, in denen die Intralogistik und die Fertigung eng vernetzt sind und wie die Endkunden von kürzeren Lieferzeiten, reduzierten Beständen und sicheren Prozessen profitieren, die als Basis für Wachstum dienen.



Ein besonderes Highlight war 2016 auch die Einführung der neuen Benutzeroberfläche des Standard-WMS viadat. „Die Philosophie ‚Easy to Use‘ zieht sich hier durch die ganze Software“, schildert Dr. Martin Krebs, Entwicklungsleiter von Viastore SOFTWARE. „Sie ist einfach zu konfigurieren, für den Lagerarbeiter intuitiv zu verwenden, und der Logistikmanager kann sich in Dashboards die Kennzahlen übersichtlich darstellen lassen, die er individuell braucht, um seine Logistik zu planen und zu steuern.“



Einen Blick in die SAP-Innovationsschatulle bot Patrick Eichstädt, COO der Viastore Software GmbH. Er zeigte die neue Generation digitaler Business Suiten, die durch SAP S4/HANA ermöglicht werden. Sein Fazit: Prozesse werden schneller, und die Oberfläche anwenderfreundlicher. Auf dem Intralogistik-Softwaretag, den Viastore am 25. Janaur 2017 in der Stuttgarter Mercedes-Benz-Arena veranstaltet, wird dieses Thema eines der Highlights sein.