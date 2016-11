Still stärkt Präsenz in Südeuropa

Sie wird durch die Vertriebsstruktur von Still Iberia unterstützt. Die Umfirmierung wurde bereits vollzogen. Kunden profitieren dadurch von neuen Produkten, z.B. in der Automatisierung, bei Software-Lösungen und Intralogistik-Dienstleistungen. Sie erfahren Vorort eine direkte und umfassende Betreuung durch eine erfahrene Mannschaft, die für diesen Standort gewonnen werden konnten. Grundsätzlich werden insbesondere die Bereiche Vertrieb, Service, Miete und Gebrauchtgeschäft weiterentwickelt, um das volle Potenzial für die Kunden auszuschöpfen. Dr. Henry Puhl, Vorsitzender der Still Geschäftsführung sagt: „Kunden, die in Portugal und Spanien aktiv sind, können so aus einer Hand bedient werden. Der Trend zur Elektromobilität ist dort ungebrochen. Für Still ist daher der iberische Markt durch eine hohen Anteil an Elektrofahrzeugen und Premiumprodukten sehr bedeutsam.“



Still bietet maßgefertigte innerbetriebliche Logistiklösungen und realisiert das intelligente Zusammenspiel von Gabelstaplern und Lagertechnik, Software, Dienstleistungen und Service. Was Firmengründer Hans Still 1920 mit viel Kreativität, Unternehmergeist und Qualität auf den Weg brachte, entwickelte sich schnell zu einer weltweit bekannten und starken Marke. Heute sind allein über 8.000 qualifizierte Mitarbeiter aus Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service daran beteiligt, die Anforderungen der Kunden überall auf der Welt zu erfüllen. Der Schlüssel für den Unternehmenserfolg sind hocheffiziente Produkte, die von branchenspezifischen Komplettangeboten für große und kleine Betriebe bis hin zu computergestützten Logistik-Programmen für effektives Lager- und Materialflussmanagement reichen.