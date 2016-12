Gold für Dollyfix

Das Dollyfix ist eine Kombination aus miteinander zu verbindenden Transportrollern. Die Roller können über eine Schiene miteinander verbunden und kombiniert werden. Im Leerzustand können die schachtelbaren Behälter über ausklappbare Kunststoffbügel übereinan­dergestapelt werden.



Der pro – K award ist ein renommierter Preis des pro – K Industrieverband Halb­zeuge und Konsum-produkte aus Kunst­stoff e. V. Nach Aussage der Jury punkten die ausgezeichneten Produkte durch Kre­ativität, eine ausgeklügelte Funktionalität und besonders hervorstechende Eigen­schaften. Winner werden in zehn Kategori­en ausgewählt. Aber nur einer dieser Ge­winner erhält den Gold Preis. In diesem Jahr ist der Dollyfix von Utz ausgewählt worden. Rüdiger Köhler, Geschäftsführer von Utz in Deutschland: „Aller guten Dinge sind drei – dreimal den pro – K award gewonnen und dann noch mit Gold abgeschnitten. Wir sind sehr stolz auf unsere Leistung und sind gespannt auf die nächsten Jahre.“