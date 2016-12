Toyota und Simai bündeln Kräfte

Toyota Material Handling wird zunächst 66 Prozent der Simai Aktien kaufen und plant innerhalb kurzer Zeit 100 Prozent zu übernehmen. Diese neue Zusammenarbeit wird Toyotas Produktportfolio verbessern und damit die Anforderungen der Kunden im Materialtransport erfüllen, sowohl Schlepper für den Einsatz im Lager als auch im Außenbereich anzubieten. Toyota Material Handling bietet bereits ein konkurrenzfähiges Schlepper-Portfolio, allerdings mit dem Schwerpunkt des Einsatzes im Lager.



Als Spezialist für den Einsatz am Flughafen, beinhaltet Simais Produktportfolio hauptsächlich Outdoor-Lösungen und ergänzen damit das Angebot von Toyota Material Handling. Simai produziert eine Vielfalt an elektrischen Schleppern und Plattformwagen mit bis zu 30 Tonnen Zugkraft und baut dabei auf über 60 Jahren Erfahrung. Der italienischen Flurförderzeughersteller erfüllt Anforderungen, die sich durch eine flexible und kundenorientierte Denkweise als auch Begeisterung für Technologie auszeichnet. Damit konnte Simai bereits viele spezialisierte Schlepper-Lösungen, Plattformwagen und Lastenträger für verschiedenste industrielle Anwendungen produzieren.



„Simais engagiertes und professionelles Team besitzt genau die Fertigkeiten eines Herstellers, mit denen wir die modernen Technologien umsetzen können. Wir kennen das Unternehmen gut und unsere italienische Handelsorganisation bestätigt ihr Engagement und ihre Expertise”, sagt Sam Coles, Senior Vice President Marketing and Sales, Toyota Material Handling Europe.



„Entsprechend Toyotas Ansatz werden wir Simai in unser europäisches Netzwerk aufnehmen und respektieren, voneinander lernen und Fertigkeiten als auch das Management schützen. Simai besticht durch seinen unternehmerischen Geist, der mit unseren Werten, Qualität und Sicherheit, konform geht. Deshalb bin ich mir sicher, dass wir zu einem guten Team zusammenwachsen“, sagt Ambrogio Bollini, Senior Vice President Supply, Toyota Material Handling Europe.



„Teil von Toyota zu sein wird eine spannende Herausforderung für ein relativ kleines Unternehmen wie Simai. Wir werden unser Bestes tun, um zum Erfolg einer Organisation wie Toyota beizutragen“, ergänzt Luigino Garegnani, Gründer von Simai.