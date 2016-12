Ehrenurkunde für Mosca

Mit dem Wettbewerb suchte die „Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg“ nach innovativen Konzepten aus der Wirtschaft, die mit der intelligenten Vernetzung von Produktions- und Wertschöpfungsprozessen erfolgreich sind. Die Expertenjury bewertete neben dem Innovationsgrad auch die konkrete Praxisrelevanz für Industrie 4.0.



Mit dem Motto „individueller, flexibler, schneller“ trägt Mosca der Idee von Industrie 4.0 Rechnung, die Kommunikation zwischen Maschine und Produkt und die gegenseitige Steuerung der Komponenten voranzutreiben. Der Trend zum individualisierten Produkt, zur Losgröße eins, erfordert Technologien, die sich kontinuierlich an veränderte Bedingungen anpassen. Deshalb sind alle Mosca-Maschinen der Maschinenklasse III mit herstellerunabhängigen, offenen Datenschnittstellen für die horizontale und vertikale Vernetzung für die zukünftigen Bedürfnisse der Industrie 4.0 gerüstet. Diese ermöglichen sowohl den vorbereiteten Fernzugriff zur ortsunabhängigen Pflege und Konfiguration, als auch die eigentliche Maschinenkommunikation, mit der die Maschine besipielsweise mit komplexen Rezepturdaten versorgt werden kann.



Der Vorteil dieser Techniken besteht darin, dass Moscas Umreifungsmaschinen nicht als Einzelmaschinen arbeiten, sondern im Verbund der Anlage als Teilkomponenten agieren. Durch Überwachung der Maschinenzustände können frühzeitig Wartungs- und Reparaturprozesse eingeleitet werden. Damit werden Störungen und Produktionsstillstände auf ein Minimum reduziert. Mosca 4.0 bietet somit ein Konzept, das nicht nur die Industrie 4.0 unterstützt, sondern auch fortschrittliche Prozesse für den Kunden garantiert.



Bei Industrie 4.0 vorne mit dabei

Um die Chancen der Digitalisierung konsequent zu nutzen und das Land zur Vorreiterregion beim Thema Industrie 4.0 zu machen, wurde auf Initiative des ehemaligen Finanz- und Wirtschaftsminister Nils Schmid die Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg ins Leben gerufen.



Das Ziel der Allianz ist es, die Kompetenzen aus Produktionstechnik sowie Informations- und Kommunikationstechnik zu bündeln, alle wesentlichen Akteure zu vernetzen und durch innovative Transferangebote den industriellen Mittelstand in Richtung Industrie 4.0 zu begleiten. In der vierten Runde des Wettbewerbs wurden insgesamt 17 Unternehmen und Einrichtungen prämiert, die Industrie 4.0 erfolgreich im Unternehmensalltag umgesetzt haben.