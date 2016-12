BIM-Objects: Die Revolution in der Architekturbranche für moderne Planungsarbeit

Private wie gewerbliche Bauvorhaben erfordern von Architekten und Fachplanern eine gut durchdachte Planungsarbeit. Der Einsatz von innovativen Planungsinstrumenten trägt dabei entscheidend zur erfolgreichen und vor allem effizienten Umsetzung von Bauprojekten bei. Der Einsatz von 3D-Modellen, wie sie ASSA ABLOY Entrance Systems in seiner BIM-Objekt-Bibliothek anbietet, setzt dabei ganz neue Maßstäbe beim Umgang mit den täglichen Herausforderungen der Baubranche. Bauingenieure und Architekten haben mit der BIM-Technologie die Möglichkeit, einzelne Produkte mit nur einem Klick aus dem Produktkatalog in ihr Planungsprogramm zu übernehmen. Zeitersparnis und eine geringere Fehleranfälligkeit überzeugen dabei gerade bei Großprojekten, denen eine öffentliche Ausschreibung vorangegangen ist. Speziell wenn das Interesse der Öffentlichkeit auf der Fertigstellung eines Gebäudes liegt, wie bei Flughäfen, Krankenhäusern oder Schulen, ist eine möglichst hohe Planungssicherheit von entscheidendem Vorteil.



Innovativ und effizient planen mit der BIM-Technologie

Die Planung und Projektentwicklung gestaltet sich mit dem Einsatz der BIM-Technologie erheblich einfacher für alle Beteiligten, Auftraggeber wie Planungsverantwortliche. ASSA ABLOY Entrance Systems bietet daher seine zahlreichen Produkte wie Sektionaltore und Schiebetüren als 3D-Modelle zum Download an. Registrierte Nutzer können sich hier aus der Online-Bibliothek die benötigten Modelle genau in der gewünschten Ausführung kostenlos herunterladen und direkt in ihre eigene Planungssoftware übertragen. Dadurch entfällt das bisher sehr zeitintensive Durchsuchen von Produktkatalogen und die händische Übernahme in den Bauplan. Speziell am Beispiel von Schiebetüren und Sektionaltoren lässt sich verdeutlichen, warum BIM Objects die Zukunft der Architekturbranche darstellt. Die automatischen Schiebetüren von ASSA ABLOY Entrance Systems sind in vielen verschiedenen Ausführungen und Varianten erhältlich: Türöffnungen mit ein oder zwei Türflügeln, verschiedene Profilrahmen, transparent oder semi-transparent. Jede dieser Varianten muss exakt und detailgenau in die Bauplanung übernommen werden, um spätere Ungereimtheiten bei der Umsetzung des Bauvorhabens von Anfang an zu vermeiden. Die Zeitersparnis in der Planungsphase sowie die erhöhte Planungssicherheit resultieren nicht nur in einer geringeren Fehleranfälligkeit bei der Realisierung des Bauvorhabens, sondern auch in einer deutlichen Kostenersparnis.



Planung in BIM mit 3D-Modellen: Vom digitalen Modell zum fertigen Sektionaltor nach Wunsch

Die Verwendung eines BIM Systems sorgt nicht nur für eine enorm höhere Planungssicherheit, sondern wird vor allem bei öffentlichen Ausschreibungen in Zukunft zur definitiven Auflage. International ist diese Vorgehensweise schon in vielen Ländern zum Standard geworden, ein Grund mehr also, sich schon jetzt mit dem Einsatz von BIM-Objects und 3D-Modellen auseinanderzusetzen und diese, soweit es geht, zu nutzen. Für ASSA ABLOY Entrance Systems ist es beispielsweise wichtig, nicht nur ein hochwertiges Produkt für den täglichen Gebrauch zu liefern. Schon in der Planungsphase unterstützt ASSA ABLOY Entrance Systems mit seinen 3D-Modellen die Arbeit von Fachplanern und Architekten bestmöglich. Mit einem Klick wird nicht nur einfach das entsprechende Sektionaltor oder die Schiebetür in den Bauplan übernommen, sondern im gleichen Schritt auch alle wesentlichen Informationen. Variablen wie Farbe, Beschläge oder das Material eines Sektionaltores sind ebenso wie die technischen Details direkt einsehbar und bieten dem Architekten sowie dem Auftraggeber eine große Produktpalette zur Auswahl.