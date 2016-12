Neupositionierung bei Mosolf

Seit Dezember firmiert die Gesellschaft als Mosolf SE & Co. KG. Die rechtliche Identität der Gesellschaft bleibt unverändert. Neue Komplementärin ist die Mosolf Verwaltungen SE.Gleichzeitig wurden separate Tochterunternehmen für die vier Business Units des Automobillogistikers gebildet: Mosolf Transport Solutions, Mosolf Logistics & Services, Mosolf Retail Solutions sowie die Mosolf Releasing Solutions. Die Mosolf SE & Co. KG nimmt übergeordnet die Steuerungs- und Kontrollfunktionen für die Mosolf Group wahr. Ziel ist die noch stärkere Fokussierung auf die Bedürfnisse der Kunden in einem sich schnell verändernden Markt mit einer deutlich schneller agierenden Unternehmensstruktur und einem einheitlichen Auftreten nach außen und innen.Den Vorstand der SE bilden Dr. Jörg Mosolf (Sprecher des Vorstands und Vorstandsvorsitzender), Gregory Hancke (stv. Vorstandsvorsitzender und COO), Wolfgang Göbel (CSO) und Dr. Kersten Ruoss (CFO).



„Seit über 60 Jahren sind wir äußerst erfolgreich europaweit im Automotive Business tätig. Als Pionier der Fahrzeuglogistik haben wir viele Meilensteine gesetzt. Daraus resultiert aber auch eine Leistungsverantwortung gegenüber unseren Kunden, unseren Mitarbeitern und unserem Umfeld – heute und in der Zukunft. Und diese Verantwortung tragen wir gerne und gemeinsam mit allen Beteiligten. Die neu geschaffenen Strukturen schaffen dafür die notwendige Basis“ erklärt Dr. Jörg Mosolf.