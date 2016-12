Award für Willenbrock

Zahlreiche Unternehmen aus vielfältigen Branchen sind dem Aufruf gefolgt. Mit gutem Grund: „Arbeitsuchende schauen heute sehr genau hin, in welchen Bereichen sich Arbeitgeber für ihre Mitarbeiter engagieren“, so Dr. Stefan Rennicke, Geschäftsführer der CSR jobs & companies GmbH. „Gerade junge Arbeitnehmer und Hochqualifizierte wollen mehr vom Job als das monatliche Gehalt. Nur Arbeitgeber, die mit spannenden Projekten begeistern und eine nachhaltige und innovative Personalpolitik betreiben, können sich im Wettbewerb um die klügsten Köpfe behaupten.“ Diese Projekte werden durch den CSR Jobs Award ins Rampenlicht gestellt.



Unter den zahlreichen interessanten Einsendungen hatte die Jury die Qual der Wahl. In der Kategorie „Unser Nachwuchs“ konnte sich die Willenbrock Fördertechnik Holding GmbH gegen die mit nominierten Unternehmen Feinkost Käfer und Deutsche Telekom durchsetzen und erhielt den Preis. „Unsere Nachwuchsförderung betrachten wir als Investition in die Zukunft unseres Unternehmens“, so Dingeldein. „Unter anderem begegnen wir dem Fachkräftemangel, indem wir unsere eigenen qualifizierten Mitarbeiter aus- und weiterbilden. In allen Unternehmensteilen – vom Sachbearbeiter über den Servicetechniker bis hin zum Prokuristen – finden sich heute ehemalige Willenbrock-Auszubildende. Wir sind stolz auf diese Kultur des Förderns.“