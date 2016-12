1-Millionen-Marke erreicht

„Mit dem Durchbrechen der 1-Million-Tonnen-Schallmauer unterstreicht der Leipzig/Halle Airport seine Rolle als das am schnellsten wachsende Frachtdrehkreuz in Europa“, erklärt Johannes Jähn, Sprecher des Vorstandes der Mitteldeutschen Flughafen AG und Geschäftsführer der Flughafen Leipzig/Halle GmbH und ergänzt: „Dank modernster Infrastruktur, einer 24/7-Betriebsgenehmigung für Frachtflüge, verfügbarer Flächen am und rund um den Airport sowie der konsequenten Weiterentwicklung unseres Dienstleistungsangebotes entlang der gesamten Logistikkette bietet der Standort auch langfristig weitere Wachstumspotenziale.“



November mit erneutem Rekordergebnis

Im November konnte der Airport beim Frachtumschlag mit rund 96.081 Tonnen erneut einen absoluten Rekordmonat in der Unternehmensgeschichte verzeichnen. Das Aufkommen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 11,3 Prozent. Getragen wird das Wachstum insbesondere vom Expressfrachtaufkommen, für das Leipzig/Halle einer der bedeutendsten Umschlagplätze in Europa ist. Positiv entwickelt sich auch weiterhin das Frachtchartergeschäft. Insgesamt wuchs der Frachtumschlag von Januar bis November dieses Jahres um 6,3 Prozent auf 955.267 Tonnen.