Logistik ist mehr als nur Transport, Lagerung und Umschlag. Am Tag der Logistik gewähren Unternehmen aus Industrie, Handel und Logistik-Dienstleistung der Öffentlichkeit Einblicke in die Vielfalt logistischer Aufgaben. Logistikinstitute stellen ihre Forschungs-projekte vor, Bildungseinrichtungen präsentieren ihre Angebote. Der Tag der Logistik steht unter dem Motto „Logistik macht's möglich“. Mit einer Veranstaltung kann sich jedes Unternehmen und jedes Institut beteiligen, das im Bereich Logistik etwas zu bieten hat. Alle Veranstaltungen sind kostenlos zugänglich und evtl. anmeldepflichtig.



Der Blick hinter die Kulissen in sonst verschlossene Bereiche auf die Vielfalt logistischer Aufgabenstellungen und Tätigkeiten wird die öffentliche Wahrnehmung dessen, was Logistik ausmacht, weiten und schärfen. Logistik ist zum Beispiel unverzichtbar, um Waren zu produzieren oder die Regale der Geschäfte mit den richtigen Angeboten zu füllen.



Logistik ermöglicht die sinnvolle und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Unternehmensbereichen, Unternehmen und Branchen -auch international und weltweit. Logistik ist eine der Kernkompetenzen Deutschlands, ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, ein Jobmotor - eine Zukunftsbranche, für die es Menschen zu begeistern gilt. Als Unternehmen oder Institut können Sie Ihre Veranstaltung schnell und unkompliziert auf diesen Webseiten veröffentlichen, die Organisation übernehmen Sie selbst. Als Teilnehmer bieten Ihnen diese Seiten die Möglichkeit, sich für die Veranstaltung Ihrer Wahl ganz einfach anzumelden. Entdecken Sie die Vielfalt der Logistik! Der Tag der Logistik 2017 findet statt am 27. April. Initiator des Aktionstags ist die Bundesvereinigung Logistik (BVL). Verbände und Organisationen sind an der Initiative beteiligt.