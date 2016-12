DPD stellt per Drohne zu

Bisher war die Paketzustellung per Drohne stets nur im Testbetrieb zugelassen. Die französische Generaldirektion für die zivile Luftfahrt (Direction générale de l’Aviation civile) hat der DPD Group nun auch die Erlaubnis für eine dauerhafte Drohnenzustellung erteilt. Ein erster Linienbetrieb startet nun in der südfranzösischen Provence.



Ab sofort wird eine Drohne der DPD Group einmal wöchentlich zwischen einem Pickup Paketshop in Saint-Maximin-La-Sainte-Beaume und einer Zustelladresse im benachbarten Pourrières verkehren. Per Drohne versorgt DPD Frankreich dort ein abgelegenes Gewerbeareal, in dem zahlreiche Technologie-Start-Ups angesiedelt sind. Die „DPD Group Drohne“ legt dabei vollständig autonom eine Distanz von 15 Kilometern zurück. Bei einer maximalen Geschwindigkeit von 30 km/h kann die Drohne dabei Pakete bis zu drei Kilogramm transportieren.



DPD Frankreich nutzt die Drohnenzustellung ebenso wie das französische Schwesterunternehmen Chronopost, das ebenfalls zur DPD Group gehört. Der erste Linienbetrieb per Drohne zeigt exemplarisch, wo DPD sinnvolle Einsatzmöglichkeiten für Drohnen sieht: Drohnen sollen die herkömmliche Zustellung dort ergänzen, wo besonders Zustellorte nicht oder nur mit Mühe über die Straße erreichbar sind. Sehr ländliche Gegenden kommen dafür ebenso in Frage wie Berggebiete und Inseln.



Die DPD Group nutzt für die Drohnenzustellung ein eigens entwickeltes Terminal. Start und Landung der Drohne sind damit ebenso sicher möglich wie die Beladung der Drohne und das automatisierte Ablegen der gelieferten Pakete.



Die Drohnenzustellung bei DPD basiert auf einer Partnerschaft zwischen DPD Group und Atechsys, einem mittelständischen Unternehmen aus dem Süden Frankreichs. Diese Partnerschaft begann im Jahr 2014 mit ersten Tests der „DPD Group Drohne“. Nach 600 Stunden Flugzeit im Testbetrieb transportierte die DPD Group Drohne im September 2015 erstmals einen autonomen Flug über 14 Kilometer und transportierte dabei ein 1,5 Kilogramm schweres Paket.