Ruthmann in UK

Neil Congreve verfügt über langjährige Service-Erfahrung in der Hubarbeitsbühnenbranche und ist seit Anfang Dezember in punkto Ruthmann Service in Großbritannien unterwegs. Dabei agiert er im Auftrag von Steve Lloyd (Lloyd Access), der bereits seit vielen Jahren kompetenten und effizienten Ruthmann Service in Großbritannien leistet.



Die Aufstockung des Servicepersonals ist nötig geworden, weil auch in Großbritannien mehr und mehr Steiger „on tour“ sind. Die Ruthmann Steiger-Nachfrage und -Auftragssituation ist – gleich in welchen Modellreihen – in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen bzw. wächst stetig. Mit der Service-Expansion zeigen die Ruthmänner einmal mehr, dass ihre Kunden auch nach dem Kauf immer und überall kompetent und zuverlässig bedient werden.



Die umfassend ausgestatteten Servicefahrzeuge der britischen Monteure verfügen über eine funktionelle Werkstatteinrichtung inklusive der erforderlichen Ersatzteile und wichtigsten Dokumentationen. Somit können Steve Lloyd und sein neuer Teamplayer Neil Congreve Prüfungs- und Wartungsarbeiten sowie Reparaturen an Ruthmann Steiger – aber auch an Geräten anderer Hersteller – direkt bei ihren Kunden vor Ort durchführen.



Die kurzen Reaktionszeiten und die mobilen Einsatzmöglichkeiten verschaffen den britischen Kunden große Effizienzvorteile durch minimale Ausfallzeiten ihrer Maschinen. Das geht natürlich mit hoher Verfügbarkeit und enormer Kostenersparnis einher.