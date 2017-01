Cemat 2018: Starkes Doppel mit der Hannover Messe

„Die Cemat“, so Deutsche-Messe-Vorstand Dr. Jochen Köckler, „bildet gemeinsam mit der Hannover Messe ein starkes Doppel. Dabei profitieren die Cemat-Aussteller unmittelbar von der großen Anzahl der Top-Entscheider aus der internationalen Industrie. Dank ihrer klaren Positionierung als globale Leitmesse für die vernetzte Produktion hat die Hannover Messe in den vergangenen Jahren deutlich an Attraktivität gewonnen. In Hannover informieren sich die Besucher aus aller Welt über Innovationen sowie aktuelle Konzepte und Lösungen rund um das Thema Industrie 4.0.“



Cemat und Hannover Messe werden als eigenständige Messen veranstaltet. Allerdings, so die Deutsche Messe AG, würden dort Synergien gehoben, wo es sinnvoll sei. Diese böten sich vornehmlich im Bereich der industriellen Automation. Dort schlage das Herz der Industrie 4.0, also der vernetzten, autonomen und sich selbst organisierenden Fertigung. Dr. Jochen Köckler: „Die Produktion verändert sich zurzeit dynamisch und mit ihr die Anforderungen an eine intelligente und vernetzte Intralogistik. Mit der Angliederung der Cemat an die Hannover Messe bieten wir den Besuchern eine einzigartige Plattform, um sich im globalen Kontext über alle neuen Technologien und Lösungen rund um Industrie 4.0 und Logistik 4.0 zu informieren. Dabei ist die Eigenständigkeit der Cemat mit dem eigenen Schwerpunkt Logistik 4.0 bedeutsam, um gezielt Logistiker aus allen Branchen und aus der ganzen Welt anzusprechen. Ausdrücklich auch jene, die ihre Heimat nicht in der Industrie sehen.“



www.cemat.de