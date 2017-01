Premiere der Cemat Canada

Ontario ist der Hauptsitz der kanadischen Automobilindustrie. Fiat Chrysler, Ford und General Motors produzieren an sechs Standorten in der Provinz überwiegend für den US-Markt sowie für den Export. Daneben unterhalten zahlreiche Zulieferer eigene Produktionsstätten in Ontario.



Die Canadian Manufacturing Technology Show wird alle zwei Jahre mit 700 Ausstellern und 9 000 Besuchern ausgerichtet. Gezeigt werden Innovationen aus den Bereichen Werkzeugmaschinen, Fertigungsmittel, Umformtechnik sowie hoch entwickelte Fertigungsanwendungen. Organisiert wird die Messe vom SME, einem kanadischen Industrieverband. Aus dem Portfolio der Hannover Messekommen die Bereiche Industrial Automation, Antriebs- und Fluidtechnik, Drucklufttechnik sowie Teile- und Oberflächenreinigung hinzu.



„Mit unseren Messen ergänzen wir die Themen der Canadian Manufacturing Technology Show in idealer Weise. Wir bieten unseren Kunden eine erstklassige Möglichkeit, um in den kanadischen Markt einzusteigen und werden gemeinsam mit dem SME die führende Industriemesse in Kanada veranstalten“, sagt Krister Sandvoss, Global Director Cemat bei der Deutschen Messe AG.