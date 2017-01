Joint Venture Nagel Liller genehmigt

Mit dem von Nagel Danmark A/S gemeinsam mit Liller Trans A/S und KK Logistic A/S gegründeten Unternehmen will die dänische Landesgesellschaft der internationalen Nagel-Group speziell die innerdänischen Aktivitäten stärken. Der operative Start des Joint Ventures ist für Anfang April 2017 vorgesehen.



„Nagel Liller wird künftig alle Distributionsleistungen in Dänemark für die Nagel-Group und die nationalen Kunden übernehmen, während Nagel Danmark von Padborg aus unverändert die internationalen Verkehre von und nach Skandinavien verantwortet“, erläutert Kim Gravesen, Geschäftsführer Nagel Danmark. Angeboten werden die nationalen Distributions- und Lagerlösungen in allen Temperaturbereichen vom Trockengut bis hin zu Tiefkühlprodukten.



Dazu stehen an den Niederlassungsstandorten in Velje, Struer, Odense und Bjæverskov insgesamt rund 17.500 Quadratmeter an Lagerkapazitäten zur Verfügung. Zur Distribution kann Nagel Liller auf einen eigenen Fuhrpark von mehr als 150 Zugmaschinen sowie 300 Auflieger zurückgreifen. Daneben werden weiterhin selbstständige Fuhrunternehmer als Zulieferer eingesetzt.



„Die Gründung von Nagel Liller ist ein wichtiger Schritt, um den ständig steigenden Anforderungen des Marktes künftig noch besser gerecht zu werden“, sagt Kim Gravesen. „Das betrifft speziell die Nachfrage der Lebensmittelbranche nach schnelleren Durchlaufzeiten, taggleichen sowie Übernachtlieferungen – und das bei immer kürzeren Auftragszyklen.“ Das Joint Venture sorgt dabei für eine bessere und dichtere geographische Abdeckung in Dänemark. Kim Gravesen: „Damit sind wir noch näher am Kunden.“



Nach der Zustimmung des dänischen Kartellamts läuft nun die konkrete Umsetzungsphase für das neue Joint Venture bis zur Aufnahme des operativen Geschäfts. Dazu werden die Aktivitäten von KK Logistic und Liller Trans ebenso auf Nagel Liller übertragen wie das nationale Geschäft von Nagel Danmark. Die Geschäfte des neuen Unternehmens mit rund 300 Mitarbeitern werden von Thomas Lindahl Christensen (Liller Trans) und Peter Kristian Kristensen (KK Logistic) als Geschäftsführer geführt.